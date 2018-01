Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ La coppia dice no a Temptation Island Vip: il vero motivo del rifiuto!

07 gennaio 2018 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono innamoratissimi. La Casa del Grande Fratello Vip 2 li ha fatti incontrare e innamorare, la vita di tutti i giorni ha poi reso il loro legame saldo e forte. La coppia è pronta alla convivenza che anticiperà quelle che saranno le nozze, progetto presente anche se non immediato. E chissà che in tutti questi progetti d'amore non ci sia spazio anche per la tv. Ignazio e Cecilia potrebbero infatti tornare in tv a breve, tanto che c'è chi parla della loro presunta partecipazione Temptation Island che da quest'anno avrà un'edizione dedicata ai Vip. Che possa la coppia più discussa del momento parteciparvi? Dopo settimane di gossip e di voci su questa possibilità, arriva finalmente la risposta dei diretti interessati.

LA GELOSIA DI CECILIA È IL MOTIVO DEL RIFIUTO?

È infatti Cecilia a chiarire a Spy che non ci sono possibilità che lei e Ignazio partecipino a Temptation Island Vip: "No, assolutamente no!" risponde l'argentina, tagliando corto. Ma da cosa nasce questo rifiuto così categorico? Non è difficile indovinare: la gelosia! In un'intervista di poco tempo fa al settimanale Gente, Cecilia infatti ha dichiarato: "Io sono gelosissima. - poi su Ignazio - Lui è troppo espansivo, ha amici e amiche ovunque. Ricerca sempre il contatto fisico anche con le donne ma è bravo e rispettoso". È quindi palese che la Rodriguez si troverebbe di fronte a grandi difficoltà non solo nel separarsi da lui per 20 giorni ma, e soprattutto, nel vederlo insieme ad altre bellissime ragazze. La possibilità di vederli a Temptation Island Vip sembra quindi da escludere, almeno per ora!

