Che tempo che fa/ Ospiti e diretta 6 gennaio: Gentiloni, Verdone Maneskin e Pippo Baudo in studio

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 6 gennaio: Paolo Gentiloni, Carlo Verdone e Pippo Baudo e i Maneskin da X Factor 2017 in studio con Fabio Fazio.

07 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Dopo la pausa natalizia, Fabio Fazio torna in onda oggi, domenica 7 gennaio, alle 20.30 su Raiuno, con la prima puntata del 2018 di Che tempo che fa. Accanto al conduttore ci saranno come sempre Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto a cui è affidata la parte ironica del programma. Dopo una prima parte di stagione non eccellente dal punto di vista degli ascolti, Fabio Fazio punta a rifarsi con una seconda parte di stagione rinnovata. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio ha raccontato le novità: “Fabio De Luigi sarà assente per tre mesi dal lunedì di “Che fuori tempo che fa” per impegni cinematografici. Tra noi c’è un rapporto di grande amicizia, raro. Fabio è dolce e perbene. Al suo posto ci sarà Max Pezzali, persona molto simpatica. È uno che sa tutto di tutti. Lo chiamano Wikipedia”. Fabio Fazio ha anche parlato delle interviste svelando che, non essendo un giornalista, per intervistare i suoi ospiti, segue un suo stile: “Ho sempre tenuto conto di due parametri: quello della contemporaneità con la raccolta di dati biografici e quello dell’incontro di sguardi con l’intervistato che non deve temere la conversazione. Abbiamo il dovere di fare domande e di cercare di capire, ma non abbiamo alcun diritto di fare male alle persone che intervistiamo per un quarto d’ora e che forse non vedremo mai più. Perché fare la domanda cattiva?”, ha concluso.

OSPITI DELLA PUNTATA 6 GENNAIO

La prima puntata del 2018 di Che tempo che fa, Fabio Fazio, come da consuetudine, ospiterà molte personalità del mondo della politica, della musica e dello spettacolo. Nello studio di Che tempo che fa arriverà Paolo Gentiloni. Nelle ultime settimane, Fazio ha ospitato Di Maio, Berlusconi, Renzi e Grasso e con Gentolini si torna a dare spazio alla politica per la campagna elettorale. Per gli appassionati di musica, nello studio di Che tempo che fa, direttamente da X Factor 2017, arrivano i Maneskin. Dopo aver conquistato il secondo posto nel talent show di Sky, i Maneskin stanno scalando le classifiche con il singolo Chosen. Sarà poi il turno de re della televisione italiana, Pippo Baudo. Infine, per il cinema, arriverà Carlo Verdone, nuovamente nelle sale con il film “Benedetta follia” in cui recita accanto all’ex concorrente del Grande Fratello, oggi attrice affermata, Ilenia Pastorelli.

