Clelia / Chi è Giulia Berghella, la ‘santona’ fondatrice della setta che frequentò Michelle Hunziker

Chi è Giulia Berghella, la 'santona' fondatrice della setta che frequentò Michelle Hunziker

Giulia Berghella, nota anche come Clelia, è la fondatrice della setta dei Guerrieri della Luce della quale Michelle Hunziker ha parlato nel suo libro.

07 gennaio 2018 Fabio Morasca

Clelia e la setta frequentata da Michelle Hunziker (Web)

Giulia Berghella, nota anche come Clelia, è la pranoterapeuta, fondatrice della setta dei Guerrieri della Luce, protagonista del libro pubblicato recentemente da Michelle Hunziker dal titolo Una vita apparentemente perfetta. Con questo libro, la showgirl e conduttrice svizzera ha raccontato nei dettagli la sua lunga esperienza all'interno di quella che lei ha definito una "psico-setta". Michelle Hunziker ha parlato di questo suo periodo difficile della sua vita anche durante molteplici interviste: il nome di Giulia Bergella è venuto fuori la prima volta dal settimanale "Gente", con il Corriere della Sera che ha poi confermato quanto scoperto dallo stesso settimanale. «In quell’anno il settimanale “Gente” sostiene di aver trovato l’identità della “santona”: si tratterebbe della pranoterapeuta Giulia Berghella, vista a lungo al fianco di Hunziker. A rafforzare questa ipotesi anche il fatto che Michelle, dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, ha avuto una relazione prima con il figlio della donna (Marco Sconfienza) e poi con il suo stesso compagno (Salvatore Passaro). Lo stesso Ramazzotti, durante le fasi della separazione, chiede che la figlia Aurora sia tenuta a distanza dalla Berghella», spiegava qualche settimana fa il CorSera. Recentemente invece, il settimanale Spy ha provato a rintracciare Giulia Berghella per verificare le sue attività attuali. Insieme ai figli Marco Sconfienza, ex fidanzato di Michelle Hunziker durante il periodo di frequentazione della setta, e Piergiorgio Sconfienza, Clelia avrebbe aperto un centro yoga a Martina Franca, in Puglia. Il centro yoga in questione sarebbe molto quotato, considerando che, come riporta sempre il settimanale, gode della presenza di maestri di yoga molto importanti e di una clientela internazionale.

GIULIA BERGHELLA: COSA FA OGGI

Secondo il settimanale Spy, Giulia Berghella e i figli avrebbero fatto della discrezione e della professionalità, i loro punti di forza per quanto riguarda la gestione di questo centro yoga. Sul web, non ci sarebbe più traccia del nome di Giulia Berghella anche se la donna apparirebbe nelle foto realizzate per la promozione dei vari incontri organizzati dal centro. Stando alle dichiarazioni rilasciate da Michelle Hunziker in questi ultimi mesi e ai passi contenuti nel libro, Michelle Hunziker ha dichiarato di essere stata prigioniera della setta di Clelia. A causa di questa setta, la showgirl svizzera è stata costretta ad allontanarsi dagli affetti e a fare numerose rinunce. Giulia Berghella sarebbe intervenuta anche nella storia tra la Hunziker e il figlio, ordinando loro di rinunciare a vari cibi e anche ad avere rapporti sessuali. Michelle Hunziker, in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera, ha dichiarato che Clelia conquistò la sua fiducia quando le consigliò di riallacciare il rapporto con suo padre.

ANCHE VERA ATYUSHKINA HA FREQUENTATO LA SUA SETTA

Stando sempre alle parole di Michelle Hunziker, Giulia Berghella era arrivata addirittura a filtrare le telefonate: in questo modo, la Hunziker smise addirittura di avere un rapporto con la madre. Il matrimonio con Eros Ramazzotti, già in crisi, inevitabilmente giunse al termine. In un'occasione, Michelle Hunziker arrivò addirittura a trascorrere la notte di Natale completamente da sola. La conduttrice di Striscia la Notizia ha dichiarato che, all'interno della setta di Giulia Berghella, erano presenti anche direttori di giornali, conduttrici televisivi, autori e magistrati che, vennero successivamente allontanati dopo il suo ingresso nella setta in quanto lei era sufficiente alla realizzazione del loro progetto. Recentemente, anche un altro personaggio televisivo cononosciuto ha dichiarato di aver frequentato la setta di Clelia: si tratta dell'ex velina russa, Vera Atyushkina.

