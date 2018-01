Domenica In / Anticipazioni e ospiti 7 gennaio: da Romina Power a Ignazio Moser, gossip e chicche su Sanremo

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi, 7 gennaio 2018: la prima puntata del nuovo anno si apre con la lunga parentesi dedicata a Sanremo 2018 con Romina Power.

07 gennaio 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni

Nel corso del pomeriggio di oggi 7 gennaio 2018, torna il nuovo appuntamento del nuovo anno con Domenica In, il contenitore del dì di festa con Cristina e Benedetta Parodi, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La gara degli ascolti TV, anche questa volta potrebbe andare ad appannaggio delle due sorelle semplicemente perché Barbara d’Urso con la sua Domenica Live tornerà a tutti gli effetti solo la prossima settimana. Oggi invece, su Canale 5 andrà in onda un altro spaccato dedicato al “Rewind”. Quali ospiti vedremo a partire dalle 14? Eccovi tutte le informazioni e le anticipazioni della nuova puntata. Anche oggi, ci sarà ampio spazio per le dinamiche legate al Festival di Sanremo 2018 che aprirà i battenti il prossimo 6 febbraio con Claudio Baglioni. Ecco perché, nella rubrica dal titolo “Aspettando Sanremo”, ci sarà modo di approfondire il tema con una ospite davvero speciale: Romina Power. L’ex moglie di Al Bano Carrisi infatti, è molto amata dagli estimatori e da anni, preferisce rilasciare interviste domenicali sulla Rai piuttosto che andare ospite da Barbara d’Urso.

Domenica In, tutti gli ospiti di oggi

Dopo Romina Power, sempre per lo spazio dedicato a Sanremo, ci sarà anche Iva Zanicchi che proprio ieri, ha avuto modo di allietare la serata di Rai1 tra gli ospiti de I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia. Tra gli ospiti anche due giovani promesse, Ultimo e Giulia Casieri, rispettivamente con i brani in gara nella sezione “Nuove proposte”. Spazio poi, ancora per la musica e le sonorità interessanti con il cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello. Per ripercorrere la storia del Festival della musica italiana, il buon Claudio Lippi insieme ad esperti musicali ed opinionisti, racconterà in dettaglio i retroscena della prossima edizione e svelerà in anteprima anche qualche aneddoto particolare. Spazio di seguito, per l’attualità e il gossip con una lunga parentesi dedicata al matrimonio tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle. Con Costantino della Gherardesca si parlerà del nuovo programma “Le spose di Costantino” mentre per la rubrica “Da Campione a Campione” di Adriano Panatta, ci sarà Ignazio Moser. In ultimo, appuntamento con la merenda di Benedetta Parodi ed a seguire, la rubrica “A casa di…” con la conduttrice che l’intervisterà ai fornelli la simpatica Alba Parietti.

© Riproduzione Riservata.