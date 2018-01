ELETTRA LAMBORGHINI NON VA ALL'ISOLA DEI FAMOSI / Su Instagram l'ereditiera svela il perché della sua assenza

Elettra Lamborghini non va all'Isola dei Famosi, la nota ereditiera non sarà tra i protagonisti del reality show: lo svela un post di Instagram dove racconta la sua partenza per Miami.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Alla fine pare che Elettra Lamborghini dirà di no anche a L'Isola dei Famosi. La sua partecipazione era stata confermata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia che di solito difficilmente sbaglia. Proprio la ricca ereditiera protagonista di Riccanza ha pubblicato una Instagram Stories dove annunciava la sua partenza verso Miami per il mese di febbraio quando il programma dovrebbe essere nel bel mezzo delle sue evoluzioni. Ovviamente la speranza dei suoi fan è che questo sia stato uno stratagemma solo ed esclusivamente per depistare tutti e poi fare la grande sorpresa della presenza nel reality show di Canale 5. Non manca moltissimo all'inizio della trasmissione che partirà tra una settimana esatta. A quel punto scopriremo tutti i partecipanti ufficiali e quindi anche se ci sarà proprio Elettra Lamborghini per la gioia sicuramente di moltissimi telespettatori.

IL RIFIUTO AL GRANDE FRATELLO VIP

La fama di Elettra Lamborghini ha vissuto negli ultimi mesi un escalation davvero difficile da poter immaginare prima nonostante le sue origini. Riccanza le ha dato grande visibilità, ma di certo anche i social network hanno dimostrato come questa ragazza piaccia al pubblico e non solo perché è bellissima. In estate si era parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip che avrebbe esteso ancor di più la sua notorietà, ma la decisione è stata di un declino di fronte alla proposta di Mediaset. Questo perché la ragazza tiene davvero molto al suo aspetto fisico e alla forma, che difficilmente avrebbe potuto tenere ai suoi livelli all'interno di una casa dove sicuramente c'era poca possibilità di svolgere le sue consone attività fisiche. Un no dettato quindi dalla paura di vivere un'avventura troppo sedentaria. Una scelta che può essere condivisa anche se Luca Onestini e Ignazio Moser hanno dimostrato come lavorare atleticamente era possibile farlo anche all'interno della casa più famosa della televisione.

