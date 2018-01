FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ I due a Los Angels si godono la maternità, ma il rapper entra in causa con...

Fedez e Chiara Ferragni, i due a Los Angeles si godono la maternità con Chiara arrivata al settimo mese. Il rapper però insieme a J-Ax dovrà affrontare una causa contro Mike Hogsnob.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez sta vivendo uno splendido evento con la sua Chiara Ferragni e cioè quello dell'avvicinarsi alla nascita del loro primo figlio. Non è però un momento tutto rose e fiori per il giovane rapper perché questi infatti presto potrebbe decidere di ricorrere, insieme al collega J-Ax, a un giudice per qualcosa che non è di certo piaciuto ai due. Mike Highsnob, noto a tutti come Michele Matera, infatti nella sua ultima canzone ha attaccato direttamente Fedez. Nel testo canta: "Viva l'Italia dei rapper pacco, uno di questi era il mio capo e per uscire dal suo contratto sai la .... che ho mangiato". Proprio Fedez aveva portato nella scuderia Newtopia il cantante. Non se l'è presa per niente bene Newtopia con una citazione in giudizio che è già partita. Il rapper ha sottolineato: "Ho giocato solo usando le regole del rap. Fabri Fibra attaccò Fedez usando ancora rime più dirette. La realtà è che io sono un pesce piccolo e basta poco per mettermi fuori dal gioco."

I DUE SI GODONO LA MATERNINTÀ A LOS ANGELS

Fedez e Chiara Ferragni si stanno godendo quelli che saranno i mesi più belli della loro vita. Infatti la famosa influencer è arrivata al settimo mese di gravidanza e presto darà alla luce il loro primogenito. Un momento d'oro perché nonostante qualche oggettiva difficoltà, come quella della bolletta di gas non pagata, sanno che alla fine di questo percorso avranno delle soddisfazioni enormi. E' così che tramite i social network stanno raccontando a tutti i passi compiuti nell'attesa dell'arrivo di quello che ormai aspettano fin da troppo tempo. C'è grande curiosità poi da parte del pubblico di vedere come tra due mesi saranno gestiti proprio gli ultimi giorni della gravidanza di Chiara Ferragni. Sicuramente però i due hanno dimostrato di essere già una vera famiglia, sempre attaccati e pronti a dimostrare l'uno all'altro di provare un sentimento vero. In questo senso al momento Fedez e Chiara Ferragni sono di certo un bell'esempio da seguire.

