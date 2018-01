GIULIA CASIERI/ Con "Come stai" emozionato tutti (Domenica In)

La giovane cantautrice Giulia Casieri che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Come stai, questo pomeriggio è ospite di Cristina Parodi a Domenica In.

07 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Giulia Casieri

Nella puntata odierna di Domenica In, condotta su Rai 1 da Cristina Parodi figura nel corposo elenco gli ospiti anche la giovane cantante italiana Giulia Casieri che sarà tra i protagonisti della sezione Giovani nell’edizione 2018 del Festival di Sanremo. Infatti, la Casieri ha ottenuto il visto per prendere parte alla storica kermesse italiana durante il programma Sarà Sanremo proponendo al pubblico ed alla giuria il brano Come stai. Una canzone di cui lei stessa è autrice assieme a A. Ravasio e nel quale si affrontano una serie di problematiche che la giovane interprete ha dovuto affrontare nel corso della propria esistenza. Per la Casieri dunque una prima grande soddisfazione conquistata nella sua carriera, salutata peraltro con un post pubblicato sui social nel quale ha fatto trasparire grande equilibrio e maturità artistica: “Sono davvero molto emozionata ed entusiasta di aver raggiunto questo piccolo obiettivo, e comunque andrà, sono già super felice di essere arrivata fino a qui. Questa è un’emozione bellissima”.

GIULIA CASIERI, LA COMMOZIONE AL TERMINE DELL’ESIBIZIONE

Giulia Casieri ha saputo conquistare il diritto di partecipare al Festival di Sanremo grazie ad una interpretazione di grande intensità, facendo trasparire emozione e commozione. Commozione di cui lei stessa è stata ‘vittima’ al termine dell’esibizione dimostrando di sentire particolarmente il pezzo Come stai. Non a caso Claudia Gerini alla fine della performance ha commentato con un entusiastico “Che grinta!! Giulia Casieri”. In attesa di rivederla sul palcoscenico dell’Ariston, vi ricordiamo come Giulia Casieri sia nata a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, nel 1955. Caratterizzata da una voce molto calda e profonda, Giulia ha da sempre una forte passione per la musica ed il canto che ha deciso di coltivare in maniera più approfondita negli ultimi tre anni dando inizio ad un percorso di studio e di formazione artistica. Ha una predilezione per il genere soul e nel 2017 ha pubblicato i primi due singoli intitolati rispettivamente Ada e Tra me e me.

