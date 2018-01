Golden Globes 2018/ Diretta streaming: come seguire la premiazione (7 gennaio)

Golden Globes 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.

07 gennaio 2018 Valentina Gambino

Golden Globes

Domenica 7 gennaio, tutti i riflettori saranno indirizzati verso l’assegnazione dei Golden Globes 2018. L’evento giunto alla sua 75esima edizione, sarà alle prese con la consegna dei premi della stampa estera Hollywood Foreign Press Association. La prestigiosissima premiazione cinematografica e televisiva, aprirà – di fatto – i battenti alla stagione dei riconoscimenti che si concluderà poi con la celebre e attesissima notte degli Oscar. Ma cosa sono i Golden Globes? Sono importanti premi a forma di globo che vengono consegnati ai grandi protagonisti del mondo del cinema e del piccolo schermo. I votanti sono ad oggi 93. L’evento racchiude in sé diverse categorie, tra serie TV e pellicole. Per chi vorrà gustarsi l’evento in televisione, dovrà essere pronto a fare le ore piccole. Ed infatti, si partirà dalla mezzanotte di domenica 7 gennaio 2018 (ora italiana), con uno stellare red carpet che andrà avanti per circa un paio d’ore. La passerella delle star, per gli amanti del fashion e del glamour, potrà essere anche visionata in streaming su Facebook, nella pagina ufficiale.

Come seguire la premiazione

Per seguire la premiazione dei Golden Globes, dovrete puntare la vostra sveglia alle due del mattino. Lo spettacolo infatti, avrà luogo sotto forma di cena presso i tavoli del Beverly Hilton Hotel, lussuoso albergo californiano situato a Beverly Hills. In attesa di scoprire la propria categoria, le star andranno avanti a champagne e cibo di altissima cucina. Per quanto riguarda la programmazione italiana, come ben sapete è proprio Sky a detenere i diritti in esclusiva sull’evento. Quindi solo chi ha un abbonamento con la pay TV, potrà gustarsi appieno l’intera cerimonia rigorosamente in diretta dagli Stati Uniti. Per gli abbonati naturalmente, vi è anche la possibilità di visionare il tutto in streaming attraverso l’applicazione di Sky Go, da poter installare sia su tablet che smartphone di ultima generazione. La serata poi, si concluderà alla 5 del mattino dell’8 gennaio (ora italiana). Ma sono prevedibili dei ritardi di almeno mezz’ora.

Presentatori del Golden Globes 2018, ecco chi ci sarà

Da chi verranno presentati i Golden Globes? L’evento vedrà scendere in pista Seth Mayers, noto presentatore del Late Night with Seth Meyers, altro programma di punta di NBC, emittente statunitense che trasmetterà l’intero evento in diretta televisiva. Poi ci saranno anche i presentatori delle varie categorie e in questo caso, generalmente si tratta di attori e attrici che in questo momento sono sulla cresta dell’onda con un successo in rapida ascesa. Di solito, chi viene scelto per questo ruolo non compare in nessuno dei film nominati (ma potrebbe avere qualche pellicola da promuovere). Ecco la lista dei presentatori del 2018: Drew Barrymore, Steve Carell, Priyanka Chopra, Matt Damon, Viola Davis, Laura Dern, Goldie Hawn, Anna Kendrick, Nicole Kidman, Brie Larson, Diego Luna, Sienna Miller, Mandy Moore, Jeffrey Dean Morgan, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Zoe Saldana, Amy Schumer, Sylvester Stallone, Justin Theroux, Milo Ventimiglia, Sofia Vergara e Reese Witherspoon.

