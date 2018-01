HUNGER GAMES/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 7 gennaio 2018)

Hunger games, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, alla regia Gary Ross. La trama del film nel dettaglio.

07 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico in prima serata su Italia 1

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Hunger games, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 7 gennaio 2018 alle ore 21.20. Una pellicola d'avventura e fantascientifia che è il primo capitolo della saga cinematografica ispirata dall'omonima opera romanzata da Suzanne Collins, nota sceneggiatrice ed attrice statunitense che ha curato lo script del film ed ha prodotto tutte le pellicole della sega. A dirigere Hunger Games è Gary Ross (che ha curato solo la regia del primo film), regista americano noto per aver diretto Pleasantville, Seabiscuit - Un mito senza tempo e Ocean's 8 (che uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2018). A comporre il cast di attori protagonisti di Hunger Games troviamo Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz e Stanley Tucci. Quest'ultimo, che nel film veste i panni di Caesar Flickerman, è un attore americano protagonista di grandi successi cinematografici come Amabili resti, Conspiracy - Soluzione finale e Joker - Wild Card.

HUNGER GAMES, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

In un futuro post apocalittico, gli Stati Uniti sono stati sostituiti da Panem, un'entità nazionale suddivisa in tredici distretti guidati dalla rigogliosa Capitol City. Anni addietro uno dei distretti mise a repentaglio la solidità dell'intera nazione tentando una clamorosa rivoluzione. Da quel giorno, ogni anno, Panem da vita agli Hunger Games, una battaglia spietata e senza esclusione di colpi che vede protagonisti giovani adolescenti provenienti da ciascun distretto. I partecipanti ai giochi, vengono selezionati attraverso una solenne manifestazione che prende il nome di mietitura. La candidata per il dodicesimo distretto è la piccola Primrose Everdeen ma sua sorella maggiore, Katniss, decide di sostituirsi a lei per proteggerla. Assieme a Katniss anche Peeta Mellark parte alla volta di Capitol City per preparasi agli Hunger Games assieme al mentore Haymitch Abernathy. Quest'ultimo spiega loro che l'unica possibilità di sopravvivere durante i giochi è procurarsi il favore del pubblico e degli sponsor che potranno inviare loro viveri e medicinali nel corso della sfida. A poche ore dall'inizio degli Hunger Games Katniss sembra essere la favorita alla vittoria, seguita a pochi punti da Peeta. I giochi iniziano e dopo poche ore ben otto partecipanti muoiono inesorabilmente. Katniss si dimostra scaltra ed abile ed inizia a stringere alleanze con il resto dei partecipanti superstiti.

