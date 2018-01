IL PISTOLERO DELL'AVE MARIA/ Su Rete 4 il film con Leonard Mann (oggi, 7 gennaio 2018)

Il pistolero dell'Ave Maria, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Leonard Mann e Luciana Paluzzi, alla regia Ferdinando Baldi. La trama del film nel dettaglio.

07 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LEONARD MANN

Il film Il pistolero dell'Ave Maria va in onda su Rete 4 oggi, domenica 7 gennaio 2018, alle ore 17.00. Una pellicola western che è stata diretta nel 1969 da Ferdinando Baldi, regista italiano che ha curato la regia di film come Geometra Prinetti selvaggiamente Osvaldo, Una vita lunga un giorno, Nove ospiti per un delitto e La compagna di viaggio. Il cast di personaggi protagonisti è composto da Leonard Mann, Luciana Paluzzi, Peter Martell, Alberto de Mendoza, Pilar Velázquez, Piero Lulli e Luciano Rossi. Leonard Mann (nome d'arte di Leonardo Manzella ), nei panni di Sebastian Carrasco, è un attore italiano classe 1947 che nel corso della sua carriera ha preso parte soprattutto a film di genere thriller poliziesco, come Passi di morte perduti nel buio, Indagine su un delitto perfetto e La malavita attacca... la polizia risponde!. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PISTOLERO DELL'AVE MARIA, LA TRAMA DEL FILM

Dopo lunghi anni di assenza perché impegnato in un lungo conflitto, il generale Carrasco torna finalmente a casa desideroso più che mai di riabbracciare la sua amata Anna. La donna, credendo che suo marito fosse morto, si è nel frattempo innamorata di Thomas. Quest'ultimo, dopo aver scoperto del rientro di Carrasco uccide l'uomo a sangue freddo in accordo con Anna. I figli del generale assistono al brutale omicidio ma riescono fortunatamente a fuggire via in tempo. Trascorsi 15 anni da quel terribile giorno, Sebastian ed Isabelle decidono di tornare nel loro paesino natale giurando vendetta. Grazie all'aiuto di Raphael, un loro vecchio amico, riescono a sopravvivere alle rappresaglie degli uomini di Thomas e ad affrontare Anna. Nel finale Sebastian ed Isabelle scoprono che Anna non è la loro vera madre e riescono finalmente ad uccidere Thomas.

