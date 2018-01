LE WALLENSTEIN: CREATURE DELLA NOTTE/ Su Rai 2 il film con Anja Kling (oggi, 7 gennaio 2018)

Le Wallenstein: Creature della notte, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Anja Kling e Lisa Tomaschewsky, alla regia Carlo Rola. Il dettaglio della trama.

07 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST ANJA KLING

Le Wallenstein: Creature della notte, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 7 gennaio 2018 alle ore 15.25. Una pellicola di genere poliziesca che è stata affidata alla regia di Carlo Rola, regista tedesco noto per aver diretto Al cinema Garibaldi, Die Patriarchin e Sass. Il cast di attori protagonisti è invece composta da Anja Kling e Lisa Tomaschewsky. Si tratta di una pellicola tedesca mai proiettata al cinema perché è stata ideata fin da subito come film per la tv. In Italia è andata in onda, per la prima volta, nel 2016. Le Wallenstein: Creature della notte è il sequel di Le Wallenstein: I demoni di Dresda. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LE WALLENSTEIN: CREATURE DELLA NOTTE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

L'agente speciale Bärbel Wallenstein è chiamata ad indagare su un nuovo e misterioso caso di omicidio assieme alla sua astuta e fidata collega, ovvero, sua figlia Kim. La vittima dell'assassinio è Marius Goian, proprietario di un importante ristorante situato nel centro cittadino. Le Wallenstein sembrano brancolare nel buio e tutte le probabili piste portano in un vicolo cieco. Con un colpo d'astuzia riescono però a scoprire che l'uomo ucciso non è affatto Marius Goian. Quest'ultimo sarebbe morto diversi anni prima, nel periodo in cui l'uomo lavorava alle dipendenze del terribile e sanguinario Aleksej Petrov, uno dei boss più temuti della città. Barbel e Kim dovranno dunque scavare nel passato dell'uomo, per comprendere cosa sia davvero accaduto e le motivazioni del suo assassinio. Loro malgrado, le Wallenstein si ritroveranno nel bel mezzo di un turbinio di violenza e criminalità inaudite.

