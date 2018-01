LORENZO FLAHERTY / "Uomini e donne? Giulia De Lellis e Luca Onestini hanno abbattuto i miei pregiudizi"

Con la conclusione della sua avventura al Grande Fratello Vip, Lorenzo Flaherty ha rivelato di continuare a frequentare quattro ex gieffini, con i quali ha attualmente...

07 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Lorenzo Flaherty nella casa del Grande Fratello Vip 2

Il Grande Fratello Vip 2 ha segnato l'inizio di una serie di rapporti di amicizia molto stretti, che non si sono conclusi quando si sono spenti i riflettori sulla casa. A testimoniarlo, nelle ultime ore, è stato Lorenzo Flaherty, che raggiunto dal settimanale DiPiù ha svelato alcuni retroscena sui rapporti che ancora esistono fra ex inquilini. In particolare, l'attore ha ammesso di continuare a sentire e vedere regolarmente quattro coinquilini, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Daniele Bossari e Cristiano Malgioglio, concorrenti con i quali, lo ricordiamo, nella casa è riuscito a instaurare dei legami molto forti. Inoltre, Lorenzo Flaherty ha ammesso che i quattro vip hanno riservato una piacevole sorpresa al suo piccolo Emilio, il figlio nato dal suo secondo matrimonio: "Hanno tutti inviato al piccolo un simpatico messaggio vocale per gli auguri. Mi sono commosso perché non ero abituato ad avere rapporti così stretti con altre persone all'infuori dei miei familiari".

IL RAPPORTO CON LUCA ONESTINI E GIULIA DE LELLIS

Lorenzo Flaherty ha ripercorso la sua straordinaria avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2 in un'intervista concessa al settimanale Dipiù, dove ha ammesso di essere ancora in contatto con alcuni dei suoi ex coinquilini. A sorprenderlo, nel suo viaggio nel reality di Canale 5, soprattutto i ragazzi appartenenti al mondo di Uomini e Donne, che a dispetto di ciò che appaiono sul piccolo schermo, nel corso della loro avventura hanno dimostrato di non essere soltanto belli. "Pensavo che i ragazzi di quel programma fossero solo belle statuine, invece Giulia e Luca mi hanno fatto ricredere e hanno abbattuto i miei pregiudizi", ha affermato infatti Lorendo Flaherti, che grazie ai due ex gieffini oggi si è liberato di un fastidioso pregiudizio. Nelle sue parole, solo un piccolo cruccio: il fatto di non poter frequentare con costanza i suoi nuovi amici: "Adesso ci scambiamo messaggi tutti i giorni e ci sentiamo. Ho solo un rammarico: nessuno di loro vive a Roma, dove abito io…"

© Riproduzione Riservata.