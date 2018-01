Ludovica Valli come Valentina Dallari?/ Lite social per la sua magrezza: “Sei fissata con l'aspetto fisico”

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Bufera social per Ludovica Valli: l'ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro delle polemiche a causa della sua eccessiva magrezza, un po' come accaduto poco tempo fa a Valentina Dallari. Il caso è scoppiato a causa di una foto nella quale è ritratta in bikini: i follower l'accusano di essere «fissata con l'aspetto fisico, la palestra e il cibo», e di mangiare poco. «Se dovessi campare con due foglie di insalata ti assicuro che non vedresti questo fisico .. questa corporatura! Un fisico sano richiede mangiar sano, ma tanto e spesso, e attività fisica!», replica la modella, secondo cui è sbagliato ritenere che non mangi o mangi poco solo perché nelle foto appare in forma. «Chiedi quanto e cosa mangiano chi si allena come me!!!! O chi lo fa come professione», sbotta Ludovica, salvo poi precisare che non si allena tutti i giorni. «Il fisico ha bisogno anche di recuperare altrimenti è perennemente stanco e debole! Non conta tanto allenamento non serve, non è il ‘andarci ogni giorno’ che ti fa un fisico bello ... perché puoi andarci tutti i giorni ma se poi non mangi o mangi male un fisico sano non ti verrà mai .. tutto sta nel trovare un proprio equilibrio .. tra l'alimentazione e l'allenamento!». Il caso per ora appare chiuso, almeno fino alla prossima foto di Ludovica Valli, che peraltro a noi appare bella e in forma, tutt'altro che eccessivamente magra...

LUDOVICA VALLI COME VALENTINA DALLARI? I PROBLEMI DELL'EX TRONISTA...

Critiche più feroci sono state rivolte invece a Valentina Dallari, bella 24enne che molti ricordano per l'esperienza sul trono di Uomini e Donne. Negli ultimi tempi è stata vittima di duri attacchi per la sua magrezza, non preoccupandosi delle problematiche che si celavano dietro. L'ex tronista soffre infatti di disturbi alimentari. Lo ha raccontato in un'intervista a Fanpage: «Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me». La famiglia e il fidanzato la stanno aiutando a intraprendere questo percorso: «Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po' di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi». Del resto questa eccessiva attenzione nei confronti del suo corpo non l'aiuta: «Purtroppo viviamo in una società in cui, volenti o nolenti, l'immagine estetica e l'apparire è diventato ormai tutto. Non importa chi sei ma come sei. Credo che, inconsciamente, questi “canoni” li stabilisca il pubblico stesso».

