MANI DI VELLUTO/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi, 7 gennaio 2018)

Mani di velluto, il film in onda su Iris oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi, alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel dettaglio.

07 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Mani di velluto, il film in onda su Iris oggi, domenica 7 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia che è stata affidata alla regia di Castellano e Pipolo, nota coppia di registi italiani che ha diretto innumerevoli successi cinematografici e televisivi negli anni 70 e 80. La pellicola Mani di velluto, è stata interpretata da Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Pippo Santonastaso, Olga Karlatos, Memo Dittongo, Gino Santercole, Ania Pieroni e John Sharp. Ad interpretare la protagonista femminile della storia è Eleonora Giorgi, attrice italiana classe 1953 nota anche come produttrice e regista cinematografica. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a diversi film di successo, collaborando con grandi nomi del cinema nostrano come Dario Argento, Nino Manfredi e Carlo Verdone. Tra le pellicole più celebri a cui ha preso parte citiamo Mia moglie è una strega, Sapore di mare 2 - Un anno dopo, Mani di fata e Grand Hotel Excelsior. Dal 2002 al 2006 è poi stata protagonista assieme a Christina De Sica della serie tv Lo zio d'America. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

MANI DI VELLUTO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il protagonista della storia è Guido Quiller, distinto imprenditore divenuto ricco grazie alla straordinaria invenzione di un vetro in grado di resistere a qualsiasi tentativo di rapina. Per uno strano scherzo del destino, Guido incontra la bella ed affascinante Tilli, rapinatrice di professione che lo scambia per un suo collega. Guido si innamora follemente della donna e pur di continuare a starle accanto, decide di assecondare la ladra fingendosi egli stesso un rapinatore. I due iniziano a dar vita ad una lunga serie di rapine, dopo le quali l'uomo risarcisce abbondantemente le povere vittime. Ma la farsa dura poco e Tilli scopre che Guido, in realtà, non è chi dice di essere. Nel finale, tuttavia, i due daranno vita ad un ultima rapina architettata ai danni dell'ex moglie di Guido.

