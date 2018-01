Nadia Rinaldi/ Isola dei Famosi 2018, ultimi ritocchi: “mi sto esercitando al digiuno!”

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Nadia Rinaldi, Isola dei Famosi 2018 (Foto: da Instagram)

Lavori in corso per Nadia Rinaldi: l'attrice si sta preparando in vista dell'Isola dei Famosi 2018. In un post su Instagram ha mostrato a che punto è: oggi si è dedicata a qualche ritocco ai capelli, come dimostra la foto che ha pubblicato. «Domenica con ritocco!!!!#isola #mediaset», ha scritto insieme ad altri hashtag che ribadiscono la sua nuova avventura televisiva, come #magnoliatv e #honduras2018. Tre giorni fa aveva usato proprio i suoi canali social per annunciare ufficialmente la sua partecipazione al reality show. «Sono ufficialmente una concorrente dell'isola dei famosi 2018...», aveva scritto Nadia Rinaldi. E non senza la sua proverbiale ironia. «Mi sto esercitando al digiuno!!!!! già c'ho fameeeeee!!!!!!». Le spiagge assolate dell'Honduras si preparano ad accoglierla. Che stia seguendo un nuovo regime alimentare per prepararsi ad affrontare le giornate fameliche che l'aspettano è evidente dalla forma smagliante mostrata sui social, dove appare con molti chili in meno.

NADIA RINALDI SI PREPARA IN VISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Nadia Rinaldi può creare dinamiche interessanti all'interno del gruppo. Sarà interessante scoprire allora come se la caverà insieme agli altri ad affrontare le prove di sopravvivenza a cui i vari naufraghi verranno sottoposti. Sarà un'avventura molto dura dal punto di vista psicologico e fisico: solo i più forti riusciranno ad arrivare fino alla fine. Una bella sfida per l'attrice, che era molto quotata negli anni '90 e 2000. Negli ultimi tempi ha preso invece parte a diverse commedie a teatro. Nel 2003 si è sposata con Ernesto Ascione, ma questa unione non è durata a lungo, infatti nel 2010 si è unita al pittore Francesco Toraldo. Anche in questo caso però il matrimonio non è stato duraturo: la coppia si separò due anni dopo. Alla fine degli anni '90 ha avuto qualche problema con la giustizia, ma ha saputo ritrovare la strada e cogliere nuove opportunità. A sostenerla ora ci saranno i due figli, Riccardo e Francesca, che vivono con lei a Roma.

