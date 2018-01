Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti 7 gennaio: Daniela Santanchè e Vittorio Sgarbi in studio

Non è l'arena, anticipazioni e ospiti 7 gennaio: gli stipendi d'oro e le sette i temi. Daniela Santanchè, Sgarbi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in studio.

07 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Giletti

Dopo la pausa natalizia, oggi, domenica 7 gennaio, alle 20.30 su La7, torna l’appuntamento con Non è l’arena, il programma di Massimo Giletti che, in ogni appuntamento, si occupa dei principali fatti di politica e di cronaca. Il nuovo anno sarà inaugurato da una puntata in cui verranno affrontati temi importanti e anche molto delicati. Al centro del nuovo appuntamento con Non è l’arena, ci saranno gli stipendi d’oro che potrebbero tornare di moda mettendo ancora più in difficoltà l’economia italiana. “Tornano gli stipendi d'oro. A mezzanotte del 31 dicembre 2017 è scaduto il triennio di contributo di solidarietà dei dipendenti di Camera e Senato e dell’Assemblea Regionale Siciliana, che comporta l’abolizione del tetto massimo di 240 mila euro di stipendio annui”, si legge sulla pagina ufficiale del programma di La7. Pochi giorni fa, Francesco Bellomo, consigliere di Stato finito nei guai per presunte minacce e pressioni sulle borsiste della sua scuola, attraverso una lettera aperta ha replicato alla sua presunta “gestione irregolare”, denunciata da una borsista della scuola "Diritto e Scienza" che forma studenti in giurisprudenza per il concorso in magistratura. Massimo Giletti ne parlerà con l’’ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta (Pd), l’On. Daniela Santanchè (FI), Vittorio Sgarbi e la conduttrice de La7 Myrta Merlino.

GLI ALTRI TEMI E OSPITI DELLA PUNTATA

Nella prima puntata del nuovo anno di Non è l’arena, Massimo Giletti si occuperà anche di altri temi. Dopo la politica, si parlerà di sette e presunti guaritori. Un tema delicato intorno al quale si è acceso un importante dibattito dopo la pubblicazione del libro “Una vita apparentemente perfetta” scritto da Michelle Hunziker, in cui la bionda showgirl ha raccontato il dramma vissuto durante gli anni in cui è stata vittima di una setta. Tra le testimonianze quella di Simona Crisci, amica storica della Hunziker con la quale ha vissuto il calvario della vita nella setta di Clelia anche se, rispetto alla conduttrice di Striscia la Notizia, è riuscita a lasciare la setta prima. Ospiti dell’appuntamento odierno di Non è l’arena, poi, saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip e al centro di numerose polemiche, davanti ai microfoni di La7, parlerà dell’amore che vive oggi e dei progetti futuri.

