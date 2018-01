O Mare Mio/ Anticipazioni 7 gennaio: Antonino Cannavacciuolo alla ricerca di nuove ricette

O Mare Mio, anticipazioni 7 gennaio: al via la seconda stagione, Antonino Cannavacciuolo torna nel suo paese natale Vico Equense alla ricerca di nuove ricette.

07 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Oggi, domenica 7 gennaio, alle 21.25 sul Nove, va in onda la prima puntata della seconda stagione di O Mare Mio, il programma ideato da Antonino Cannavacciuolo che va a caccia di ingredienti e ricette nuove tra i borghi marinari italiani. Dopo il grande successo della prima stagione, il celebre chef nonché giudice di Masterchef Italia 2018, torna a girare l’Italia visitando le piccole località marine dove è facile fare incontri interessanti. L’obiettivo di Cannavacciuolo è cercare ricette antiche ma anche nuove per valorizzare i prodotti tipici del mare. Lo chef viaggia da Nord a Sud e per l’occasione torna a Vico Equense, sua città natale. Nel corso della prima puntata, il pubblico avrà modo di conoscere anche la madre del famoso chef. Nel corso delle successive puntate di O Mare Mio, Antonino Cannavacciuolo visiterà Muggia, comune del Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia, Polignano a mare, in Puglia, e infine Cabras, in Sardegna. In ogni puntata, Cannavacciuolo cerca i tre migliori cuochi amatoriali della località che si sfidano preparando un piatto della tradizione locale. Il vincitore potrà poi affiancare lo chef nella preparazione di una ricetta ideata da lui.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata della seconda stagione di O Mare Mio, Antonino Cannavacciuolo torna nel suo paese natale, Vico Equense. Lo chef girerà nei luoghi della sua infanzia alla ricerca di odori, ingredienti e ricette tipiche del luogo. Per l’occasione, presenterà al pubblico anche sua madre. In questo primo appuntamento della nuova stagione di O Mare Mio, Antonino Cannavacciuolo chiederà l’aiuto Carlo, un pescatore che è un vero personaggio del borgo. La ricetta del giorno sarà uno spaghetto ai polpi affogati. A sfidarsi saranno una fondamentalista dei piatti tradizionali, una donna abituata al gossip e una abituata ad essere giudicata dai suoi bambini. Chi riuscirà a preparare il piatto migliore e a conquistare la possibilità di cucinare fianco a fianco con Cannavacciuolo?

