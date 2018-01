Ornella Muti/ Nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave...

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Ornella Muti

Non è un momento facile per Ornella Muti: da progetti sfumati alla rottura col compagno, passando per le condizioni di salute di sue madre. Un periodo da dimenticare per l'attrice, che si è confessata in una lunga intervista al Corriere della Sera. «Si è rotto un po' tutto», ha raccontato Ornella, che ora vive tra Mosca e la campagna piemontese. «Mia madre non sta come vorrei che stesse, tutte le cose sono cambiate». Il riferimento è anche alla fine della relazione con Fabrice Kerhervé: «Avevo progettato una cosa che non c'è. Lui non c'è, io non sono più a Roma». In questo periodo regna solo tanta confusione nella vita dell'attrice: «Quando si rompe un vaso, devi raccogliere i cocci, pulire, stare attento che nessuno si faccia male e tutto questo non ti fa capire perché il vaso è caduto, cosa hai sbagliato». Nell'intervista ha rievocato anche i ricordi che descrivono l'inizio della sua carriera. Come le fascine di legno che il regista Damiani picchiava sulle sue ginocchia per farla piangere: «All'epoca, mia madre osò chiedere che stava a fare e lui la guardò come per dire "voi dovete essere grati del fatto che questa ragazza lavori"».

ORNELLA MUTI SI CONFESSA: SINGLE A 62 ANNI

Francesca Rivelli all'anagrafe, Ornella Muti è il doppio che si sovrappone e al tempo stesso la confonde. Per questo ha cominciato a meditare: «Viviamo con un dialogo costante nella testa... La mente non riposa mai. Per questo, ho imparato a meditare. Medito e riconosco quanta polvere c'è in giro». A 62 anni si è ritrovata sola, dopo quasi dieci anni al fianco di Fabrice Kerhervé. Ma l'amore non le manca: «E non so se ne avrò mai un altro. Prima devo capire: cos'è l’amore? Quello dei film non esiste. Allora, perché mettersi di nuovo a fare la schiava mentale, a essere il tappetino di un uomo? Non parlo di maschilismo e femminismo, ma del fatto che io, come donna che ama, amo i miei tre figli, i miei tre nipoti, i miei amici e mi piace dare e vederli felici. Pensi come posso confondere un uomo. Arrivo io che voglio dare e però sono piena di buchi neri». Nell'intervista al Corriere della Sera spiega che ora vuole dare amore a se stessa e non avere paura. Quali sono le sue? «Non capire me stessa, di smettere d'imparare. Bisogna avere tanta forza. Le tentazioni sono dappertutto».

L'ATTACCO AD ADRIANO CELENTANO

A 21 anni Ornella Muti aveva fatto già film di grande femminismo, pur non capendo bene cosa rappresentava. Ora commenta lo scandalo Weinstein con una nuova consapevolezza: «Giochiamo a essere sorpresi, ma ci prendiamo per i fondelli. Sei una donna, sei minimamente carina, ti vuoi mettere più carina ed ecco: stai attirando l'attenzione, è colpa tua». Questa cosa l'aveva già capita da piccola, infatti viveva con l'attenzione su come si muoveva e su cosa faceva, sugli apprezzamenti degli uomini. «Ci hanno provato in tanti, ma non posso dire che erano abusi e violenze. Ho avuto occhi e non occhi addosso, uomini che mi hanno tormentata, però mi sono districata e quella mi è sempre sembrata una normalità per noi femmine», ha raccontato al Corriere della Sera. Ciò che non ha apprezzato è la rivelazione di Adriano Celentano, che a distanza di trent'anni ha dichiarato che sono stati amanti. Anche questa è una forma di violenza? «Non violenza, ma peggio, no peggio no... Scriva che trovo grave questa presuntuosità maschile. Se lo decidono loro, devi stare zitta. Se lo decidono loro, possono raccontarlo».

IL CINEMA PER CASO...

A Ornella Muti piace tanto il suo lavoro, ma non era quello che inizialmente voleva fare. «Non ho scelto, fu un caso, l'ho fatto, dovevo fare bene, dovevo sorridere, dovevo essere bella, dovevo». Ora non vuole che sia un'imposizione per gli altri né un bisogno di vita per lei. E infatti ha rifiutato di partecipare a 007 di Roger Moore: «Volevo che i costumi li facesse un mio amico costumista e io se voglio bene, farò qualsiasi cosa per un amico, anche rinunciare a 007». Né ha pensato di abortire per fare l'attrice, infatti ha tenuto una figlia a 19 anni senza dire chi era il padre: «Fu un piccolo calvario: “ragazza madre” era una cosa che non si poteva sentire». Ora si ritrova a vivere l'esuberanza di sua figlia Naike, che continua a fare scandalo sui social. «Condividiamo l'idea che non esista “il modo giusto” di vivere. Naike è avanti perché si rende conto della stupidità di quelli che neanche leggono, ma pretendono di giudicare».

