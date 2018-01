PAOLO FOX/ Oroscopo 2018, oggi 7 gennaio: giornata interessante per il Leone

Oroscopo Paolo Fox, oggi domenica 7 gennaio 2018: le previsioni per tutti i segni. Giornata interessante per i nati sotto il segno del Leone, Sagittario recupero lento e faticoso.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 7 GENNAIO 2018

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno per la giornata di oggi, domenica 7 gennaio 2018. Partiamo dai segni di Ariete e Acquario. Una giornata un po' sottotono caratterizzata per l'Ariete da un'agitazione che accompagna da un po' di tempo. Dal 20 recupero, in questi giorni non bisogna prendere delle scelte affrettate in amore. Qualsiasi eccesso non va bene. Disturbi fisici. Bisogna cercare di farsi scivolare le contestazioni addosso: prima del 20 sarebbe meglio evitare conflitti. Giornata migliore per l'Acquario rispetto alle precedenti. Si polemizza anche se non ce n'è bisogno. tensioni e conflitti di coppia che devono essere risolti. Chi ha tentato un nuovo amore ogni tanto dice delle cose che non dovrebbe dire. Attenzione quindi a dosare le situazioni evitando di trovarsi a vivere delle cose che magari sarebbe meglio evitare. Staremo a vedere cosa diranno le prossime ore.

SAGITTARIO LENTO RECUPERO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo immediatamente pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali che sono da considerarsi né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Nonostante il Sagittario sia in un periodo di netto recupero ci sono stati da poco malesseri psicofisici e forse qualche situazione complicata non è stata affrontata con la giusta tensione. La Luna è molto intrigante e l'ingresso di Mercurio nel segno può regalare delle sorprese che prima era difficile prospettare. Sarà un gennaio importante perché si potranno imporre nuove strategie e si potrà cercare anche di cogliere degli obiettivi nel mondo del lavoro. La giornata inizierà sottotono per i nati sotto il segno dei Pesci che potranno però voltare pagina e trovare degli stimoli entro la metà di gennaio quando arriveranno delle nuove proposte. Se si tiene a un rapporto si potrebbe tentare di recuperarlo anche se queste cose si risolvono sempre e comunque in due.

GIORNATA SÌ PER IL LEONE, TOP E FLOP

Partiamo nella nostra analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele dai segni zodiacali che sono da considerarsi top e flop per la giornata di oggi. L'Ariete vive una giornata un po' sottotono e rischia di vivere con agitazione senza riuscire a trovare delle risposte. E' un momento in cui si deve cercare assolutamente di farsi scivolare le cose addosso e di evitare conflitti. Per i Gemelli in questo momento è molto importante cercare di ritrovare tranquillità. La Luna tornerà favorevole e sicuramente questo potrebbe regalare interessanti presupposti di rinconciliazione. Si devono anche risolvere dei problemi economici, cercando di cambiare rotta. E' una giornata molto importante per il Leone che può prendersi delle belle soddisfazioni. Si è sulle spine sul lavoro, soprattutto per chi è dipendente e rischia di vivere un momento difficile e di grande preoccupazione. Si deve però cercare la forza di reagire e di rialzare la testa.

