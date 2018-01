PIPPO BAUDO/ Ancora "protagonista" del festival di Sanremo... (Che Tempo Che Fa)

Pippo Baudo tra gli ospiti del salotto televisivo di Fabio Fazio. Ripercorrerà la sua carriera con particolare attenzione al Festival di Sanremo per il record di conduzioni.

07 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Pippo Baudo a Che tempo che fa

C'è Pippo Baudo ospite della prima puntata del 2018 di Che Tempo Che Fa. Un inizio di anno scoppiettante per il programma che nella prima parte di stagione si è dovuto confrontare con un calo di ascolti imbarazzante. Tuttavia Fabio Fazio ha deciso di porvi rimedio con una seconda parte di stagione che inizia con un parterre di ospiti di tutto riguardo. Tra questi Carlo Verdone, i Maneskin e appunto il grande Pippo Baudo. Definito uno dei conduttori fondatori della televisione italiana, Pippo Baudo concederà a Fabio Fazio una lunga intervista in cui avrà modo di ripercorrere la propria brillante carriera e anche la sua vita privata. Vi sarà sicuramente occasione per il padrone di casa di condividere con Pippo Baudo una caratteristica che li accomuna, la conduzione di diversi Festival di Sanremo. Sicuramente a Pippo Baudo con le sue tredici edizioni spetta di diritto il record delle conduzioni, mentre per Fabio Fazio il quarto posto con le quattro edizioni presentate.

PIPPO BAUDO, PROTAGONISTA DEL PROMO DEL FESTIVAL DI SANREMO

Pippo Baudo è stato nelle ultime settimane protagonista nel promo del Festival della Canzone Italiana che in questa edizione è nelle mani di Claudio Baglioni, rispettivamente Direttore Artistico e conduttore. Il popolare cantautore romano nel promo va a chiedere consiglio proprio a Pippo Baudo cu come affrontare al meglio l’evento italiano su cui da sempre sono accesi i riflettori essendo il più importante sia da un punto di vista musicale ma anche televisivo. Nello stesso promo della kermesse canora di mamma Rai in una seconda parte appare anche Fabio Fazio, quindi quale migliore occasione per Fazio e Pippo Baudo per confrontarsi su questa edizione del Festival di Sanremo e di come proprio questa manifestazione ha reso tanto popolare e amato il Pippo nazionale.

Inoltre secondo le indiscrezioni delle ultime settimane sembra che ad affiancare Claudio Baglioni come co-conduttrice ci dovrebbe essere Michelle Hunziker che in passato ha fatto da valletta all’edizione 2007 presentata da Pippo Baudo. Proprio in una recente intervista la Hunziker ha ricordato con positività e sorriso questa sua esperienza con Pippo: “Ma quanto era bello, mi sono divertita un casino...Pippo, un mito. È stato un Sanremo molto bello".

© Riproduzione Riservata.