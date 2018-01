Paola Perego/ Ho pensato di lasciare la tv. Ora torno, ma ho ancora paura...

Paola Perego si confessa: “Ho pensato di lasciare la tv. Ora torno, ma ho ancora paura...”. Le ultime notizie sulla conduttrice e il suo ritorno dopo il caso di Parliamone subito

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Paola Perego

C'è un momento che ha segnato la carriera di Paola Perego ed è quello relativo alla chiusura del suo programma “Parliamone... sabato”. Tutta colpa della famigerata “lista dell'Est”, cioè i motivi per preferire una ragazza dell'Est ad una italiana. L'elenco fu bollato come sessista e la trasmissione silurata. Ora Paola Perego ritorna in tv e si prepara, dunque, ad un nuovo debutto. Non senza qualche timore: «È un rientro completamente diverso dagli altri, di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale. L'idea di entrare in studio mi spaventa, penso al primo ingresso, ai primi cinque minuti...». E infatti nell'intervista al Corriere della Sera ha rivelato un aneddoto che spiega bene la sua paura: «In redazione c'è una lavagna con la scaletta del programma. C'è scritto “Ingresso Paola” e io tra parentesi ho aggiunto “forse”». Non è stato facile superare questo momento difficile: «Sono stata molto male, non ho dormito, ho perso molto peso. Ho anche pensato di lasciare questo lavoro. Mi ha colpito la tanta cattiveria gratuita, ci ho messo una settimana per capire cosa stesse accadendo: è stato tutto più grande di me».

PAOLA PEREGO TORNA IN TV E RINGRAZIA SIMONA VENTURA

In tanti hanno attaccato Paola Perego, ma in tanti l'hanno anche difesa. Le ha fatto sicuramente piacere vedere che alcune persone dell'ambiente con le quali non aveva un rapporto stretto si sono esposte per lei pubblicamente, come Simona Ventura. «Con lei non eravamo amiche, la sua vicinanza è stata la più inaspettata e piacevole», ha dichiarato nell'intervista al Corriere della Sera. Ci sono state comunque tante espressioni di solidarietà anche da parte di gente comune. Tra le cose che l'hanno ferita di più anche l'accusa di sessismo: «Da sempre porto avanti una battaglia a favore delle donne. Per la prima volta nella mia vita mi sono vergognata di uscire di casa perché avevo paura che gli altri pensassero io fossi una brutta persona». Di sicuro non è fiera di quello che è successo: «Era un gioco stupido, non un pezzo alto di televisione. Ma sono cose che capita di fare, in tv se ne vedono tante. Credo di essere stata un capro espiatorio, una pedina in un meccanismo più grande di me».

PAOLA PEREGO DIFENDE LA MOGLIE DI BONOLIS

Paola Perego torna in tv con “Superbrain”, quattro puntate in prima serata su Raiuno. Nel frattempo risponde alle accuse di chi ritiene che sia raccomandata perché è la moglie di Lucio Presta, un agente molto influente. «Beh, intanto a una raccomandata mica chiudono il programma... Diciamo che o mi faccio raccomandare male oppure non sono così raccomandata». La conduttrice ha trattato anche il caso relativo alle polemiche che hanno investito la moglie di Paolo Bonolis, di cui è amica. Le foto di Sonia Bruganelli sull'aereo privato hanno fatto discutere e c'è chi ha parlato di ostentazione. Paola Perego invece la difende: «Perché Vacchi può ballare in mutande sullo yacht e nessuno dice niente, mentre con Sonia nasce sempre un problema? Che ne sa la gente se Sonia nel privato fa beneficenza oppure no? I soldi non li ruba, si può permettere certi agi, ma ci sono persone a cui piace comunque dire sempre delle cattiverie».

© Riproduzione Riservata.