Paolo Fox/ Pronto per un nuovo oroscopo anche da Fabio Fazio? (Che tempo che fa)

Paolo Fox, il popolare astrologo per la prima volta ospite di Fabio Fazio nella nuova puntata di Che tempo che fa: spazio solo all'Oroscopo o anche alla vita privata?

07 gennaio 2018 Emanuela Longo

Paolo Fox

Il re dell’astrologia per eccellenza, sarà ospite stasera del salotto di Fabio Fazio nel corso della prima puntata dell’anno della trasmissione Rai: cosa diranno le stelle degli ospiti di Che tempo che fa? Con molta probabilità, Paolo Fox potrà darvi tutte le spiegazioni utili che da tempo stavate cercando. Se da anni sentite di vivere con Saturno contro, a breve il celebre astrologo tanto amato da grandi e piccini, farà in modo di darvi la giusta risposta. Il 5 febbraio del 1961, Fox è venuto al mondo a Roma. Nato sotto il segno dell’Acquario, il celebre personaggio televisivo, tra circa un mese compirà 57 anni. Oltre ad apparire in televisione, Fox ama anche dilettarsi tra le frequenze radiofoniche, dove è solito intrattenere gli estimatori sempre con il suo immancabile Oroscopo. Di lui si conosce ben poco anche se caso vuole che invece Fox – grazie alle stelle – di noi possa sapere tutto solo conoscendo a quale segno zodiacale apparteniamo. La sua carriera inizia fin dai primi anni ’90 quando incomincia ad occuparsi di astrologia proprio a tempo pieno, dai giornali (prima) fino ad approdare alla televisione (poi). Se l’andamento astrale rientra nelle vostre principali curiosità, il buon Fox saprà offrirvi delle preziose indicazioni per affrontare al meglio il 2018.

PAOLO FOX, TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SUL RE DELLE STELLE

Tra i tanti ospiti dello show di Fabio Fazio, ci sarà tempo anche per Paolo Fox e il suo Oroscopo. Che tempo che fa, nel corso della nuova puntata di stasera, domenica 7 gennaio 2018, offrirà un ampio spazio all’astrologo che potrebbe anche dare sfoggio della sua mitica classifica, con tanto di grafico dedicato all’andamento dei segni zodiacali. Nella prima serata di Rai1, il conduttore si intratterrà anche con Paolo Fox, campione incontrastato dell’astrologia in Tv che tanto sa dare i suoi buoni frutti da un punto di vista degli ascolti: Fazio diventerà un esperto di gossip? Della vita privata dell’astrologo infatti, si conosce ben poco. Staremo a vedere se il presentatore vorrà occuparsi dell’aspetto poco conosciuto oppure se vorrà sbirciare le stelle per scoprire cosa saprà riservargli il nuovo anno (ci sentiamo di propendere per la seconda ipotesi). Nel frattempo, per appagare qualche piccola curiosità, possiamo fare un salto indietro ricordando i suoi esordi, nella speranza che anche Fazio abbia voglia di menzionarli ed infatti, dopo le collaborazioni con alcuni giornali, sono arrivate quelle in radio, prima con Lattemiele e poi su Radio Deejay. Nel 2000 è approdato in televisione a Domenica In e successivamente nella trasmissione I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia dove lo troviamo ancora oggi con le sue previsioni, nonostante le ultime frecciatine giunte nel programma di Magalli in cui ha fatto presente la presunta assenza di ringraziamenti da parte dei colleghi per gli ottimi ascolti ottenuti con le sue previsioni. Tra le altre curiosità, lo scorso marzo non si è fatto mancare l’ebbrezza di essere il ballerino per una notte di Milly Carlucci, durante la terza puntata stagionale di Ballando con le stelle.

