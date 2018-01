Sandra Milo piange la morte di Marina Ripa di Meana in diretta/ Video, il pubblico si commuove per le lacrime

Sandra Milo piange la morte di Marina Ripa di Meana in diretta, video: l'attrice scoppia in lacrime a Sabato Italiano da Eleonora Daniele, sicuramente commoventi le immagini.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Sandra Milo piange la morte di Marina Ripa di Meana

Le lacrime di Sandra Milo a Sabato Italiano nella trasmissione di Eleonora Daniele hanno commosso il pubblico del nostro paese. La nota attrice infatti è scoppiata a piangere durante la diretta quando ha parlato della morte della collega e amica Marina Ripa di Meana. Sicuramente è stato un momento commovente come ci mostra che in questo settore possano nascere amicizie che diventano anche forti e non solo di facciata. Sandra Milo e Marina Ripa di Meana avevano condiviso diverse emozioni importanti negli anni e non solo ed esclusivamente legata ai contesti dello spettacolo. Vedere poi una donna forte come Sandra Milo messa di fronte alla sua fragilità e al dispiacere nei confronti di un addio verso una persona nei confronti di cui prova davvero un affetto al di fuori della media. Parlare per lei in diretta davanti a tutti della morte di un'amica non è stato di certo facile da accettare. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLE LACRIME DI SANDRA MILO

L'AMICIZIA TRA LE DUE

Sandra Milo ha sofferto molto per la morte di Marina Ripa di Meana che era una sua grande amica. Le lacrime in diretta a Sabato Italiano da Eleonara Daniele dimostrando l'affetto che questa provava per la collega scomparsa. In tanti anni di carriera le due avevano avuto diverse volte modo di incontrarsi professionalmente per poi decidere di vivere insieme esperienze anche al di fuori del mondo dello spettacolo. Sandra Milo aveva sempre speso belle parole per Marina Ripa di Meana anche in questi anni di sofferenza nelle quali gli era rimasta molto vicino, dimostrando un affetto ben al di sopra della norma. Situazioni che non sempre si verificano in un mondo così particolare come quello del mondo dello spettacolo dove spesso invece si sono verificate anche situazioni opposte e cioè personaggi in difficoltà anche lasciati a sé stessi. Ovviamente non sempre questo perché di recente è stato evidenziato come nelle difficoltà di Marco Della Noce siano stati proprio i colleghi a pagargli l'albergo nei momento di difficoltà.

