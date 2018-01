Sanremo 2018 / Anticipazioni: domani la conferenza stampa, Pierfrancesco Favino e Luca Argentero sul palco?

Sanremo 2018, anticipazioni e news verso il Festival della musica italiana: ecco tutti i Big in gara e le Nuove proposte, data d'inizio e probabili conduttori al fianco di Baglioni.

07 gennaio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

Dal prossimo 6 febbraio, si apriranno i battenti del Festival di Sanremo 2018. Cosa c'è da sapere in riferimento alla famosa kermesse musicale della città dei fiori? Al fianco di Claudio Baglioni, anche direttore artistico della manifestazione, troveremo Michelle Hunziker. Tra i super ospiti che si divideranno durante le serate, spazio per Laura Pausini, Gianni Morandi e il Volo. Sanremo, come anticipato prima, inizierà martedì 6 febbraio e si concluderà sabato 11 con la premiazione del vincitore dell'intera edizione. Come verranno distribuite le serate? Durante le prime due serate, ascolteremo le 20 canzoni dei Big. Per quanto riguarda le giornate di giovedì e venerdì, spazio per 10 big e 4 giovani con un diverso arrangiamento delle canzoni dei cantanti famosi. Naturalmente, come tradizione insegna, la penultima puntata vedrà anche la serata finale dedicata ai giovani con la vittoria di uno di loro per la categoria Nuove Proposte. Al fianco di Baglioni e Hunziker, potrebbero esserci Luca Argentero e Pierfrancesco Savino. L'ufficialità però, arriverà nella giornata di domani, quando dal Casinò di Sanremo e in diretta streaming sul sito della Rai dalle 12.30, si aprirà la conferenza stampa ufficiale.

Big e Nuove Proposte, tutti i cantanti in gara

“Sul palco porterò musica e parole” ha detto Claudio Baglioni. Messe da parte le eliminazioni durante la gara per lasciare spazio alla musica ed infatti, le canzoni potranno durare anche fino a 4 minuti. “Sto affrontando qualcosa che è più grande di me e ne ho paura”. Tra i 20 Big in gara, troveremo: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Ron, Max Gazzè, Decibel, Red Canzian, Elio e le Storie Tese. Tra i grandi esclusi troviamo: Morgan, Loredana Bertè, L’Aura e Gatto Panceri. Per quanto riguarda le Nuove Proposte invece, troveremo Eva con “Cosa ti salverà”, Giulia Casieri con “Come stai”, Mirkoeilcane con “Stiamo tutti bene”, Mudimbi con “Il Mago”, Lorenzo Liguori con “Il Congiuntivo”, Ultimo con “Il ballo delle incertezze”, Leonardo Monteiro con “Bianca” e Alice Caioli con “Specchi rotti”.

