ULTIMO/ Parteciperà a Sanremo 2018: "Nella musica ti puoi mettere a nudo, come con un amico" (Domenica In)

Ultimo parteciperà a Domenica In, dove racconterà tutte le sue esperienze e il suo amore per la musica. Per lui intanto ci sono buone notizie: sarà a Sanremo 2018.

07 gennaio 2018 Francesco Agostini

Ultimo (web)

Ultimo è una delle nuove voci del panorama musicale hip hop ad essere emersa in questi ultimi, convulsi, anni. Benché giovanissimo, Ultimo (all'anagrafe Niccolò Moriconi), a 22 primavere è già una delle voci romane più ascoltate, alla radio e su Youtube. Il giovane cantante sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi, a dimostrazione di quanto ormai sia un volto noto anche alle masse. Fin da piccolo Niccolò ha espresso il suo talento per la musica, studiandola fin da giovanissimo: 8 anni. Lui stesso ha spiegato in un'intervista a Blasting News che non c'era altra strada per lui se non quella della musica. Anche se, al momento, a strada da prendere non è ancora così ben delineata: "Non so ancora cosa farò, per adesso sto cercando di capire come muovermi, poi vedremo. Diciamo che sono in fase di programmazione, se così la vogliamo chiamare." Nel frattempo, però, la sua popolarità cresce di giorno in giorno e i suoi video musicali sono tra i più cliccati su Youtube. Il brano Pianeti, ad esempio, ha già raggiunto quasi un milione e mezzo di visite: un dato importante e che ci fa capire la sua crescente importanza.

'UN UOMO MIGLIORE'

Una tappa importante del successo di Ultimo è certamente quella data dall'importanza del singolo 'Un uomo migliore', dedicata a un personaggio scomodo della televisione italiana come Fabrizio Corona. Non proprio un tipo simpatico e affabile, si sa, ma la cui vicenda ha avuto un impatto mediatico e una risonanza fuori dal normale. Prima gli amori travolgenti come quelli, ad esempio, con le bellissime Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambi finiti male. Poi le fotografie estorte ai personaggi famosi, con il conseguente processo e la tentata fuga per eludere il carcere. Nulla però è servito al bel Fabrizio, che ha dovuto scontare una pena salatissima. Di tutta questa vicenda, surreale e straniante allo stesso tempo, Ultimo ne ha voluto trarre una canzone come 'Un uomo migliore'. Lo stesso cantante romano ha voluto raccontare le sue emozioni al sito internet Supereva: "La cella dove sta Fabrizio Corona rappresenta il vuoto che ognuno di noi ha dentro di sé, quello che desideriamo riempire con attimi profondi e significativi. Solo una cosa è in grado di guarirci da questo terribile vuoto: la musica. Questo è senz'altro il modo migliore per esprimersi e per buttare fuori tutto quello che si ha dentro."

I MODELLI

Ultimo è un ragazzo complesso, a volte forse troppo poetico (che la cella di Fabrizio Corona rappresenti il vuoto dentro di noi è tutto da verificare) e, come tutti, ha i suoi modelli a cui ispirarsi. Modelli che ha raccontato sempre a Supereva.it e che non sembrano essere molto in armonia con il suo tipo di musica e anche fra di loro. Ad esempio, tra i modelli citati dal buon Niccolò ci sono personaggi quali Vasco Rossi e Kurt Cobain, quest'ultimo chitarra e voce dello storico gruppo grunge di inizio anni Novanta, i Nirvana. Accostare Vasco Rossi a Kurt Cobain è una contraddizione in termini, ma probabilmente il sicretismo musicale fa parte delle corde di Ultimo. Altri suoi modelli di cantante sono Renato Zero e Antonello Venditti, già più coerenti tra di loro e assimilabili alla cultura pop che regna nel nostro bel Paese. Il 2018 per lui sarà ricco di novità, visto che è già stato comunicato che sarà fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni. Un'ottima occasione per affermarsi, questa, e per riuscire a chiudere il vuoto che ognuno ha dentro di sé.

