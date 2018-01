UN PRINCIPE TUTTO MIO/ Su Canale 5 il film con Julia Stiles (oggi, 7 gennaio 2018)

Un principe tutto mio, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Julia Stiles, Luke Mably e Ben Miller, alla regia Martha Coolidge. Il dettaglio della trama.

07 gennaio 2018

Il film nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST JULIA STILES

Il film Un principe tutto mio va in onda su Canale 5 oggi, domenica 10 dicembre 2017, alle ore 14.10. Una commedia romantica che è stata diretta nel 2004 da Martha Coolidge, regista statunitense che ha curata la regia di film come Vi presento Dorothy Dandridge, Material girls, alcuni episodi di CSI: Scena del crimine e Ai confini della realtà. Il cast di Un principe tutto mio è composto da Julia Stiles, Luke Mably, Ben Miller, Miranda Richardson, James Fox e Alberta Watson. L'attrice Julia Stiles, veste i panni di Paige Morgan, nota per le sue apparizioni in importanti serie televisive americane, come Dexter e Bourne. Ha poi preso parte a produzioni cinematografiche del calibro di Monnalisa Smile, The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo, Omen-Il presagio, Conspiracy - La cospirazione e La grande Gilly Hopckins. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN PRINCIPE TUTTO MIO, LA TRAMA DEL FILM

Edvard è l'erede al trono di Danimarca. Il principe, celando a tutti la sua vera identità, decide di intraprendere il suo percorso di studi negli Stati Uniti, iscrivendosi all'università del Wisconsin. Qui fa la conoscenza di una ragazza, Paige, che per mantenersi agli studi lavora nel bar dell'università. Tra Edvard e Paige non sembra correre buon sangue, almeno all'inizio. Poi qualcosa cambia ed il loro rapporto sembra diventare più intimo. Paige, infatti, offre ad Edvard la possibilità di trascorre alcune settimane di relax assieme al resto dei suoi familiari. Trascorrono serenamente il loro periodo di vacanza, il rapporto tra i due sfocia lentamente da amicizia in amore. Edvard non sa che un reporter è sulle sue tracce e segue ogni movimento del principe. E così riesce a fotografare il principe Edvard assieme a Paige, facendo esplodere un vero e proprio scandalo mediatico a seguito della pubblicazione del reportage su un giornale locale di gossip. Come risultato finale di quanto accaduto, la ragazza scopre la verità su Edvard e decide di seguirlo fino in Danimarca. Tra i due ha inizio una meravigliosa storia d'amore che poco dopo verrà interrotta dalle stessa Paige. La ragazza capirà di non essere disposta a rinunciare alla sua vita e di voler proseguire gli studi prima di sposarsi. Passano diversi anni, Paige si laurea ed Edvard torna a cercarla, chiedendo nuovamente la sua mano.

