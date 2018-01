UNA TATA SOTTO COPERTURA/ Su Rai 1 il film con Cameron Mathison (oggi, 7 gennaio 2018)

Una tata sotto copertura, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Cameron Mathison e Sarah Lancaster, alla regia Michael Scott. Il dettaglio.

07 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di rai 1

NEL CAST CAMERON MATHISON

Una tata sotto copertura, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 7 gennaio 2018 alle ore 17.15. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Michael Scott, uno sceneggiatore e regista americano noto per aver curato la regia di Una donna in fuga e Tell me lies. Il cast di Una tata sotto copertura, è invece composta da Cameron Mathison, Sarah Lancaster e Brendan Penny. Il film è già stato trasmesso in Italia dal Sky Cinema all'interno del filone cinematografico noto come Ciclo Amori all'improvviso. Cameron Mathison, che intepreta il personaggio maschile protagonista del film, è un attore canadese noto per la sua partecipazione a diverse serie televisive, come All My Children, CSI: Scena del crimine, JAG - Avvocati in divisa e Desperate Housewives. Ma vediao adesso la trama del film nel dettaglio.

UNA TATA SOTTO COPERTURA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In prossimità del Natale, un piccolo quartiere popolato da famiglie ricche e benestanti viene improvvisamente preso di mira da una banda di rapinatori professionisti che, ogni notte puntualmente, svaligiano un appartamento diverso. Gli inquirenti brancolano nel buio e la caccia ai colpevoli prosegue senza sosta ma i furti continuano a susseguirsi in maniera costante. L'unico modo per riuscire a smascherare i colpevoli è quello di inviare un'agente sotto copertura nel quartiere preso di mira, che possa osservare da vicino gli strani movimenti notturni. Il caso viene affidato a Mike Logan, agente speciale che dovrà fingersi un amorevole e docile tata per bimbi. La situazione darà vita ad una lunga serie di equivoci e scene esilaranti. Mike sarà inizialmente riluttante a vestire i panni del baby sitter ma pian piano finirà per affezionarsi a quel ruolo così diverso dal suo solito modo d'essere. Mike finirà anche per innamorarsi di una delle madri dei bimbi a cui farà da basy sitter. Nel finale riuscirà ad assicurare alla giustizia i ladruncoli senza scrupoli impedendo loro di seminare altro panico nel ridente quartiere residenziale e svelerà finalmente la sua vera identità ai suoi nuovi amici.

© Riproduzione Riservata.