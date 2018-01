Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Giorgio: il 2018 è l'anno dell'amore? La prova! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero lasciare il programma insieme quest'anno: il 2018 anno dell'amore per i due?

07 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani Giorgio Manetti

Potrebbe essere l'anno dell'amore per Gemma Galgani e magari dell'addio a Uomini e Donne. La nota dama del Trono Over inizia questo 2018 con i migliori propositi ma con un desiderio che rimane lo stesso dello scorso anno: trovare il grande amore. E forse Gemma l'ha già trovato o è almeno questo che gli ultimi due anni a Uomini e Donne palesano. Tra nuove conoscenze e tante polemiche, Gemma torna sempre al suo "primo amore", colui che lei considera "il vero e grande amore": Giorgio Manetti. Una storia la loro che sembra essere infinita ma che proprio quest'anno potrebbe trovare la sua conclusione, magari proprio nel bene. Già nelle ultime puntate del 2017, tra i due c'è stato un significativo riavvicinamento: Gemma ha voluto uscire a cena con Giorgio che, nonostante i tanti complimenti per la bellezza e l'eleganza di lei, ha ribadito che mai potrebbe ritornarci insieme.

GEMMA E GIORGIO: IL BACIO SEGNA UN NUOVO INIZIO?

Un duro colpo per Gemma che, tuttavia, non si è arresa. Prima una sorpresa in camerino, poi un nuovo ballo insieme hanno fatto sì che Gemma rispolverasse le sue speranze che sembravano ormai perdute. Nella nuova registrazione ecco però arrivare il colpo di scena: Gemma e Giorgio ballano nuovamente insieme e tra loro scatta un nuovo, tenero bacio che sembra confermare che il sentimento tra i due è ancora vivo. La Galgani infatti ne è convinta e in studio dichiara "Lui si trattiene ma io lo sento che ha dei sentimenti per me, pago caro il prezzo di non aver lasciato il programma con lui". È questo il motivo dell'insistenza della dama: appoggiandosi ai gesti di Giorgio, Gemma spera e non si arrende: il 2018 le donerà ciò che spera?

© Riproduzione Riservata.