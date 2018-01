Uomini e Donne/ Anticipazioni, Mariano Catanzaro nel mirino: il pubblico è preoccupato! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Prime critiche per Mariano Catanzaro "tronista": spunta il timore del pubblico "Sarà una pagliacciata, ecco perchè!"

07 gennaio 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

La curiosità dei fan di Uomini e Donne è tutta per il nuovo tronista. Mariano Catanzaro ha fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5 (e per la terza volta) la scorsa settimana e nella nuova registrazione del trono Classico ha fatto le sue prime conoscenze. Per il primo incontro con le sue corteggiatrici, Mariano non poteva che scegliere un modo "speciale" e sicuramente simpatico: è stato infatti chiesto loro di “sottoporsi” a difficilissimi prove tra cui una camminata sensuale, l’accavallamento delle gambe, un ballo e un bacio al buio; prove che gli sarebbero servite a comprendere chi tra loro potesse piacergli di più. Inutile dire che questo metodo ha già scatenato le prime polemiche: in primis è Nicolò Brigante, l'altro tronista, ad ammonirlo per i suoi metodi un po' troppo "sopra le righe"; ma sono anche alcuni fan del programma a sospettare che questo trono potrebbe essere più volto ad ottenere visibilità che a trovare l'amore.

LE PREOCCUPAZIONI DEI FAN DI UOMINI E DONNE

"Spero che ora che Mariano è tronista non diventi una pagliacciata il suo trono e non sia fatto solo delle sue sceneggiate!" teme infatti una telespettatrice di Uomini e Donne, preoccupazione condivisa anche da altri. Inutile dire che il nuovo tronista porti una ventata di novità e leggerezza al programma, ultimamente molto "polemico" e ricco di rivalità, soprattutto tra le troniste Nilufar e Sara. Mariano saprà anche mostrare la sua parte più seria e sensibile? Lo scopriremo di certo nelle prossime puntate, intanto scopriamo che proprio per lui sono arrivati volti già noti ai fan del dating show come Alessandra Costa (che corteggiò Amedeo Andreozzi) e Karin Bonucci (che corteggiò Oscar Branzani).

