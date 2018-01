VICTORIA LA SERIE TV/ Anticipazioni ultima puntata: attentato alla Regina! (finale di stagione,7 gennaio 2018)

Victoria la serie, anticipazioni del 7 gennaio 2018, in prima tv su Canale 5. La Regina rimane incinta, ma i nobili non vogliono Albert al trono. Chi cercherà di uccidere la Regina?

Victoria la serie, in prima Tv su Canale 5

VICTORIA LA SERIE TV, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 7 gennaio 2018, andranno in onda gli ultimi due episodi di Victoria la serie, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Il motore del cambiamento" e "La giovane Inghilterra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Parlamento dei Tory non accoglie di buon grado la notizia del fidanzamento ufficiale di Victoria (Jenna Coleman) e Albert (Tom Hughes). I parlamentari temono infatti che l'ingresso di un marito tedesco nella Corte metterà in crisi l'equilibrio del Paese, togliendo il dominio al sangue inglese. La Regina non nasconde inoltre di voler affidare un titolo nobiliare al consorte ed un compenso annuale che andrà a pesare sulle casse cittadine. Durante la discussione pubblica, il Duca di Wellington (Peter Bowles) manifesta un forte sdegno per la religione d'appartenenza di Albert, che in quanto non cattolico spingerebbe Victoria a dover abdicare pur di poterlo sposare. Victoria decide quindi di non fare di Albert un nobile, ma di concedergli un piccolo assegno ed il titolo di Cavaliere reale. Il futuro sposo della Regina tuttavia non accoglie la notizia con entusiasmo, dato che ancora una volta la sua virilità verrà sminuita agli occhi del popolo. Nonostante i forti litigi, i due decidono comunque di sposarsi ad ottobre. Le prime settimane di matrimonio sono per Victoria come un sogno, ma l'idea di dormire al fianco di Albert la spinge a considerare la possibilità di morire di parto. Il marito vuole infatti un erede al più presto, mentre la Regina teme di subire la stessa sorte della zia Charlotte, il vero motivo per cui del resto ha ricevuto la Corona. Dopo aver confidato le sue preoccupazioni alla cameriera, Victoria decide di adottare ogni metodo possibile per evitare di rimanere incinta. Nel frattempo, la Regina scopre che lo zio Duca di Sassonia (David Bamber) non può portare la moglie con sé a Corte per via delle origini non nobili della donna. La Regina decide quindi di nominarla Duchessa di Inverness (Daisy Goodwin), scatenando nuovi scandali fra i nobili di Corte. Mentre il popolo si divide di fronte all'abolizione del '40, il gruppo sovversivo chiede proprio a Victoria di aprire la loro prima riunione che si terrà a Londra. La Regina tuttavia è costretta a rinunciare per evitare di compromettere la propria posizione politica, mentre Albert decide di parlare a favore dell'abolizione della schiavità nel Paese, riuscendo a conquistare il popolo.

EPISODIO 7 "IL MOTORE DEL CAMBIAMENTO"

Nonostante i numerosi tentativi di scongiurare la gravidanza, Victoria scopre di essere rimasta incinta e le sue paure di poter morire aumentano con il trascorrere dei giorni. La Regina si ritrova inoltre a vivere nuove pressioni da parte della madre, che vorrebbe approfittare della situazione per impedirle di occuparsi degli affari di Stato, raccomandandole l'assoluto riposo. Data la situazione precaria, Victoria viene consigliata dai Ministri a nominare un reggente a cui affidare la Corona in caso di sua morte, ma la sua scelta ricade su Albert e scatena nuove polemiche da parte dei Tory. I Ministri credono infatti che Albert non possa servire al meglio il popolo britannico, nonostante il sostegno di Sir Peel. Victoria cerca inoltre di impedire al marito di partecipare alla costruzione della prima ferrovia inglese, dati i pericoli.

EPISODIO 8 "LA GIOVANE INGHILTERRA"

Anche se le raccomandazioni del medico sono di evitare ogni incontro pubblico, Victoria decide di salutare comunque i cittadini durante il suo routinario giro in carrozza. Nel frattempo, il Duca di Cumberland continua ad ostacolare la possibile ascesa di Albert come futuro Re d'Inghilterra ed ipotizza che la situazione attuale possa spingere qualcuno a cercare di uccidere i reali. In seguito ad un tentativo di omicidio contro Victoria, i sospetti ricadono proprio su Cumberland, che secondo alcuni Ministri potrebbe aver incaricato Edward Oxford del terribile gesto. Quest'ultimo invece non viene condannato a morte perché considerato pazzo e rinchiuso quindi in manicomio.

© Riproduzione Riservata.