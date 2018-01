Victoria 2/ Ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni e news: la serie TV è in onda su LaEffe, la sua trama

Victoria, serie TV: dopo la fine della prima stagione, ci sarà anche la seconda? Su Sky il primo appuntamento è già stato trasmesso, ecco di cosa si parlerà dopo la gravidanza...

07 gennaio 2018 Valentina Gambino

Victoria, la serie TV

Victoria la serie tv è sbarcata sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, lo scorso 17 dicembre. Nella prima serata di ieri, si è conclusa la sua prima stagione con i due episodi conclusivi. Ma di cosa parla la serie TV e quando potremo vedere la sua seconda stagione? Il regno della Regina Vittoria è stato, fino al 2015, il più lungo della Gran Bretagna ed infatti è andato avanti per ben 63 anni, superando anche quello di Elisabetta II, sua pronipote. La serie andata in onda ha visto otto emozionanti episodi. Dopo la dipartita di Re Guglielmo IV, zio di Alexandrina Victoria, la ragazza ha avuto il difficile compito di salire sul trono senza essere preparata al ruolo: troppo giovane e con ancora troppo da imparare e quindi inadatta per potere gestire coloro che le stanno intorno. Grazie all’appoggio di Lord Melbourne, Primo Ministro uscente di cui Victoria non solo si fida, ma è anche ammaliata, la sovrana riuscirà anche ad evitare i colpi che le verranno inflitti e comincerà anche a comprendere le difficoltose meccaniche del suo compito.

Victoria 2, la seconda stagione è già in Italia

La serie TV Victoria si occupa essenzialmente dell’aspetto privato della regina, ed infatti, grazie al ritrovamento di alcuni diari personali, il pubblico ha avuto modo di scoprire ciò che i libri di storia non raccontavano. Ci sarà una seconda stagione? La risposta è sì. Sulla carta infatti, è anche già arrivata in Italia lo scorso 29 dicembre su LaEffe. Dopo il grandissimo successo della prima stagione, la produzione della serie ha immediatamente avuto modo di rinnovare anche la seconda. Anche questa volta, il proseguimento della serie ci parlerà della regina Vittoria attraverso il racconto dei suoi diari. Torneranno in scena quindi Jenna Coleman e Tom Hughes nei panni di Vittoria e del Principe Albert ma con una sceneggiatura molto più attuale che ci farà amare anche il lato umano della regina. La seconda stagione sta già andando in onda sul canale 139 di Sky dallo scorso 29 dicembre. La fine della prima stagione aveva lasciato la giovane alle prese con la sua prima gravidanza e, dopo aver dato alla luce la bambina, questo proseguimento si concentrerà sul suo ruolo di madre.

© Riproduzione Riservata.