ALBA PARIETTI OSPITE A DOMENICA IN / Video, "alla mia età ho ancora voglia di innamorarmi"

Ospite a Domenica In, Alba Parietti ha parlato del suo passato, aggiungendo qualche dettaglio sul suo futuro e sul suo desiderio di innamorarsi ancora. Ma sottilinea un particolare...

08 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Alba Parietti

Domenica In non è andata in vacanza durante le festività natalizie, nel tentativo abbastanza complesso di recuperare il terreno perduto con Domenica Live. E mentre Barbara d'Urso è ancora in pausa (farà meglio del programma avversario anche con le repliche?), Cristina e Benedetta Parodi hanno cercato di attirare l'attenzione con interviste non sempre interessanti con personaggi del mondo della televisione. È questo il caso di Alba Parietti, che ha aperto le porte della sua casa per preparare un piatto tipico della cucina piemontese insieme alla conduttrice di Bake Off Italia. E anche se qualche telespettatore ha notato come i fornelli non fossero accesi (Benedetta ha messo la mano sopra uno di essi senza scottarsi), le due conduttrici si sono sbizzarrite nella preparazione della fonduta, ripercorrendo qualche dettaglio della vita di Alba, a partire dalla sua esperienza al Festival di Sanremo nel 1992 al fianco di Pippo Baudo.

Alba Parietti tra passato e programmi per il futuro

Nella chiacchierata trasmessa ieri a Domenica In, Alba Parietti ha spiegato l'origine dei quadri presenti nella sua casa, dipinti dal nonno materno. Purtroppo lei, a differenza della madre, non ha ereditato lo stesso talento anche se ora è ben felice di poter sfoggiare una simile ricchezza. Il discorso è poi passato alle vere passioni della showgirl che ama cantare, tanto da dilettarsi nella sua passione ogni qual volta organizza qualche cena in casa sua. La sua carriera televisiva è stata spesso costellata di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda la conduzione di Domenica In nella quale era al fianco di Toto Cutugno (innegabile il riferimento agli attuali problemi riscontrati nel programma dalle sorelle Parodi). Per quanto riguarda la sua vita privata, la Parietti ha parlato degli uomini che sono stati al suo fianco in passato, aggiungendo un particolare sul suo futuro: "Anche se ho chiuso con gli uomini, alla mia età ho ancora voglia di innamorarmi". Clicca qui per vedere il video della sua intervista.

