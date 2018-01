AMICI 2018/ Anticipazioni 8 gennaio: al via la preparazione per una nuova sfida a squadre

Le vacanze sono finite e non solo per gli studenti italiani ma anche per i ragazzi di Amici 17 che oggi, 8 gennaio, torneranno tra i banchi per preparare una nuova sfida a squadre

08 gennaio 2018 Hedda Hopper

Amici 17

Tutto è pronto per un nuovo inizio per Amici 17. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è stato in pausa per oltre venti giorni ma oggi si prepara a tornare a cominciare dal pomeridiano in onda su Real Time. Ballerini e cantanti avranno ripassato in queste settimane? Alessandra Celentano aveva lasciato ai ballerini un grosso libro di teoria sui passi di danza e sulle nozioni fondamentali prima di Natale mentre Luca Vismara aveva promesso un vero e proprio cambio di stile per riuscire a trasformare i 4 no dei professori in sì e riuscire a guadagnarsi, di fatto, il suo posto nella scuola. Oggi, 8 gennaio, i ragazzi torneranno in onda ufficialmente su Real Time alle 13.40 con una puntata vera e propria e non la piccola striscia che ci ha dato l'illusione della vita nella scuola venerdì scorso. Cosa succederà a quel punto?

BALLERINI E CANTANTI PRONTI PER IL NUOVO ANNO

L'appuntamento con Canale 5 e una nuova sfida a squadre è previsto per il prossimo sabato 13 gennaio e questo significa che ballerini e cantanti saranno chiamati a tornare in sala prove per preparare pezzi e brani con i quali sfideranno i loro compagni. Ferro Vs Fuoco e possibile sfide esterne pronti ad aspettare i ragazzi che ufficialmente da oggi inizieranno la loro scalata verso il serale che andrà in onda in primavera. Chi di loro riuscirà a superare indenne questi prossimi mesi? Lo scopriremo a partire dalla prossima sfida in cui i ragazzi confermeranno o ribalteranno il giudizio che i professori hanno su di loro a cominciare proprio da Luca, Rudy Zerbi riuscirà a cambiare idea su di lui?

© Riproduzione Riservata.