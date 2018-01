Al Bano e Romina Power/ Dall'amore infinito per l'ex a quello “platonico per Kabir Bedi”

08 gennaio 2018

Tra Al Bano Carrisi e Romina Power non è tutto finito. Neppure le polemiche sono terminate. Dopo che l'ex marito l'aveva definita come una «sorella», la cantante è tornata alla carica. Lo ha fatto ieri a Domenica In, facendo sognare i fan. Nell'intervista con Cristina Parodi non ha nascosto i suoi sentimenti per Al Bano, quindi non ha usato giri di parole. «Non finirà mai secondo me con Al Bano. Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti». Insomma, Romina Power non intende rinunciare a quel sentimento che da anni la lega al cantante. Proprio sue dichiarazioni avevano fatto discutere in questo senso, motivo per il quale Al Bano è intervenuto per frenare le parole dell'ex moglie. Ma le cose non stanno proprio così... Anche il concerto di Capodanno ha fatto discutere: in un fuori onda, rivolgendosi ad Al Bano, «Stavi venendo da me per baciarmi?». Quest'episodio ha nuovamente riacceso le scintille del gossip e rilanciato i rumors. Chissà cosa ne pensa Loredana Lecciso, l'attuale compagna di Al Bano.

AL BANO, ROMINA... E SANDOKAN!

Romina Power non si sente legata solo ad Al Bano Carrisi, ma anche alla Puglia, dove ha vissuto dopo essersi sposata con il cantante di Cellino San Marco. «Ho dei ricordi della Puglia come di un paradiso. Ci torno spessissimo. Lì è tutto molto vivace, ha forti tinte e ti ispira, è una terra bellissima», ha raccontato a Domenica In. Ma a Raiuno ha raccontato anche ad un episodio relativo al Festival di Sanremo: «Quell'anno la gente da casa poteva votare con il Totip, come se fossimo dei cavalli... Nessuno si aspettava tutti quei voti per noi. Man mano che arrivano, il nostro discografico diceva che eravamo nella m... perché lui aveva puntato su un altro». E ha confessato di avere un debole per Kabir Bedi, l'attore famoso per il ruolo di Sandokan: «Provavo un amore platonico per lui, non è un mistero e non ero l'unico a rimanere incantata a guardarlo. Qualche anno fa insieme siamo stati sul palcoscenico e avevamo concordato un bacio, io gli dissi che doveva essere vero. Se lo è stato? Non lo dico».

