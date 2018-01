BASTARDI SENZA GLORIA/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 8 gennaio 2018)

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA QUENTIN TARANTINO

Bastardi senza gloria, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta da uno dei grandi maestri della cinematografia come Quentin Tarantino. Il titolo in lingua originale è Inglourious Basterds. Un film di successo che ha fatto parlare a lungo di se, ideale per una serata di grande cinema in prime time. Tarantino non firma solamente la regia ma anche la sceneggiatura ed il soggetto, prodotto da The Weinstein Company per una co-produzione tedesca e americana. Nel cast spicca protagonista Brad Pitt nella parte del tenente tedesco Aldo Raine ed al suo fianco, ottima spalla di lusso, l'attore irlandese, ma di origine tedesca, Michael Fassbender conosciuto dal pubblico per diverse pellicole come '300', 'Prometheus', diversi film della saga X-Men, recentemente protagonista nella bella pellicola diretta da Tomas Alfredson 'L'uomo Di Neve', thriller nordico tratto da un romanzo dello scrittore noir del momento Jo Nesbø. Presente anche nella parte protagonista del cast l'attore multi-premiato, di origine austriaca, Christoph Waltz, diversi Golden Globe e BAFTA nel palmares di un attore che non richiede presentazioni. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

BASTARDI SENZA GLORIA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Lo scenario di 'Bastardi Senza Gloria' è quello della Seconda Guerra Mondiale durante le prime fasi dell'espansione nazista, siamo nella Francia del 1941 e Shosanna Dreyfus, una giovane ebrea francese, è costretta a subire il massacro della famiglia comandato dal colonnello Hans Landa (Christoph Waltz), chiamato il massacratore di ebrei, rimanendo unica superstite. A tre anni di distanza, il tenente Aldo Rain (Brad Pitt) arruola un corpo speciale di soldati tutti di religione ebraica, otto americani ebrei pronti alla riscossa. Il corpo speciale avrà il nome di 'Bastardi'. Nel frattempo Soshana, cambia identità, si farà chiamare Emmanuelle Mimieux divenendo proprietaria di un cinema di successo a Parigi. In questa ambientazione storica, nel frattempo la Germania inizia a subire i primi contraccolpi dopo tanti successi bellici, la squadra dei 'Bastardi' si lascia paracadutare in Normandia alcuni giorni prima dello sbarco, ed, in incognito, inizia a seminare il terrore tra le truppe tedesche cercando di uccidere il maggior numero di ufficiali e soldati, prendendone addirittura lo scalpo. Tra Parigi, dove la vita di Emmanuelle Mimieux non sarà tutto rose e fiori, e la Normandia, l'azione si svolge con grande rapidità, colpi di scena, momenti di grande tensione esaltati da un Tarantino meno pulp e più storicista, in questo la scuola di Sergio Leone, ispiratore di mr. Quentin, è stata illuminante.

