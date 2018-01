Belen Rodriguez/ “Amo Andrea come ho amato pochi uomini nella vita!”

Belen Rodriguez, la showgirl si divide ancora tra Andrea Iannone e Stefano De Martino? Ecco le ultime dichiarazioni dell'argentina e ciò che pensa di lei il pilota di MotoGP.

08 gennaio 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Nonostante dalla separazione definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano passati la bellezza di due anni, dell’ex coppia si continua a parlare in termini che sembrano avere stancato entrambi. Di un possibile ritorno della passione, si vocifera ininterrottamente da quando invece, i due hanno deciso di scrivere la parola fine, consacrando – di fatto – il fallimento del loro matrimonio. Per quanto riguarda le novità sulle altre relazioni poi, prosegue bene anche l’intesa con Andrea Iannone, pilota di MotoGP che sta con la showgirl argentina da circa un anno e mezzo. In questo periodo però, la coppia è stata data in crisi un giorno sì ed un giorno no. Inizialmente la Rodriguez preferiva smentire ma poi, stanca del gossip ha voluto fare quasi finta di nulla, lasciando il pettegolezzo sguazzare senza una risposta. Tra le pagine del settimanale Oggi, sono stati pubblicati anche degli scatti esclusivi che ritraggono l’argentina al fianco prima del suo attuale compagno e poi dell’ex marito e da quel momento, l’ipotetica indecisione ha avuto nuovamente la meglio.

Intesa a gonfie vele, le dichiarazioni di Belen e Iannone

“Finché c’è Santiago, che è la cosa più bella che ho, Stefano sarà sempre nella mia vita” ha dichiarato tra le pagine del settimanale Oggi, proprio Belen. Ed infatti per la modella argentina, il piccolo rimane la sua priorità numero uno. Per quanto riguarda Andrea Iannone invece, il discorso è diverso: “Lo amo, punto. Lo amo come ho amato pochi uomini nella mia vita” ha ammesso onestamente la conduttrice di Tu si que vales. E tra le indiscrezioni, proprio per amore di Santiago, lei non divide casa con lo sportivo. Nonostante il gossip li voglia definitivamente separati, Belen e Andrea si ritagliano dello spazio per mandare avanti il loro rapporto d’amore, lontani dai paparazzi (quando è possibile). Lo sportivo, proprio recentemente ha avuto modo di parlare della sua dolce metà: “Belen è una bellissima persona. E al contrario di ciò che crede la gente, è una donna piena di valori, sensibile e di una semplicità imbarazzante”.

