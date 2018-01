COLOMBO-IL CANTO DEL CIGNO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 8 gennaio 2018)

Colombo - Il canto del cigno, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Johnny Cash, Peter Falk e Ida Lupino, alla regia Nicholas Colasanto. Il dettaglio della trama.

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Colombo - Il canto del cigno, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 17.15. Una pellicola dai generi giallo e poliziesco che fa parte della terza stagione dell'intramontabile Tenente Colombo, 'Il Canto Del Cigno', un episodio amatissimo sopratutto per la presenza nel cast del cantante Johnny Cash, il quale interpreta proprio la parte di una rock-star, un ruolo che gli è riuscito alla perfezione. L'eroe country, interprete di tante canzoni di successo come 'Ring Of Fire', assiduamente impegnato anche nella tutela dei diritti civili, soprattutto delle minoranze nativo-americane come Sioux, Apache, Lakota, dalla vita tormentata da droga e alcool ma anche ricca di riscosse, già in passato aveva partecipato a casting per la Tv presente in alcune puntate de 'La Signora In Giallo' o 'Quella Casa Nella Prateria'. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

COLOMBO - IL CANTO DEL CIGNO, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Edna Brown (Ida Lupino), sperpera gran parte dei guadagni del marito, cantante famoso e conosciuto in tutti gli Stati Uniti, Tommy Brown (la parte è affidata proprio a Johnny Cash) per la costruzione di un santuario religioso, una delle tante sette spirituali che nascono come funghi nel sottobosco della new-age americana. La situazione diviene tensione nella coppia perché Tommy è assolutamente contrario nel vedere i suoi guadagni 'gettati' in un progetto per lui assurdo come un tempio spirituale senza futuro se non quello del momento, una situazione che corrode i rapporti della coppia, genera tensioni tra i due, esaltando la crisi ogni giorno sempre più profonda in un rapporto da tempo logorato. Durante un viaggio in aereo, il velivolo precipita ed Edna, soccombe unico superstite del disastro sarà infatti il cantante sul quale il tenente Colombo, chiamato sulla scena del disastro per appurare e investigare sulle modalità dell'incidente, indagherà scoprendo verità nascoste, celate proprio dal cantante. Nella sua investigazione, Colombo (ricordiamo sempre la parte in tutte le stagioni interpretata dall'ottimo Peter Falk), scoprirà verità alternative che inizieranno a maturare in lui ipotesi di sospetti sulla colpevolezza di Tommy. Porterà alla luce la verità il tenente più famoso della TV? Assolutamente sì, come sempre, anche se saranno solo le ultime scene a rivelare gli accaduti e a risolvere la situazione più gialla che mai.

