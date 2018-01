Carmen Di Pietro cade per strada/ L'ex gieffina scivola a Roma e il motivo è assurdo

Carmen Di Pietro cade per le strade di Roma e il motivo è assurdo: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip continua a stupire: stavolta per il capitombolo.

08 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro torna a far parlare di sé. Stavolta non per le poesie che è solita leggere sui social ma per una caduta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017 è caduta per le strade di Roma e il motivo, come svela il portale Bitchyf, è assolutamente assurdo. Carmen, in compagnia di un amico, si era concessa una passeggiata per Roma in compagnia di un amico. A causa della pioggia aveva scelto d’indossare delle normalissime sneakers. Arrivata a destinazione, però, ha scelto d’indossare i tacchi. Nel tentativo di cambiarsi le scarpe le strade, però, ha perso l’orizzonte cadendo di faccia per terra. Una bella botta per Carmen Di Pietro che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.

CARMEN DI PIETRO SINGLE E PRESTO DI NUOVO IN TV

Carmen Di Pietro è sempre molto attiva sui social dove pubblica foto e video della sua vita quotidiana. L’ex gieffina si mostra insieme ai figli e agli amici ma non con un compagno. Carmen, infatti, è ufficialmente single. Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Carmen ha deciso di non tornare con il marito Giuseppe con cui resta l’affetto ma non l’amore. Energica, combattiva e sempre pronta a rimettersi in gioco, la Di Pietro è pronta a tuffarsi in nuove avventura. In queste settimane è sempre ospite del programma web di Alfonso Signorini, “Casa Signorini”, ma per lei potrebbero presto esserci nuove occasioni. Con la ripresa delle trasmissioni Mediaset, infatti, Carmen Di Pietro tornerà sicuramente nel salotto di Pomeriggio Cinque dove Barbara D’Urso riprenderà ad occuparsi del reality.

