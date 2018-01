Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / L’ex atleta allontana le nozze:"È ancora presto!". Fan delusi

Ignazio Moser ha smentito le voci sulle sue imminenti nozze con cecilia Rodriguez, rivelando che l’anello è stato regalato da Belen alla sorella. I fan delusi dalle risposte dell'ex atelta

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez

Ieri pomeriggio Ignazio Moser è stato ospite di Domenica In, il popolare contenitore domenicale di Rai Uno condotto da Cristina Parodi. L’ex atleta ha avuto quindi la possibilità di ripercorrere i suoi successi in sella alla sua bici, sottolineando però che oggi, al centro dei suoi interessi vi è soltanto l’attività di famiglia. Quella televisiva, infatti, è soltanto una parentesi, che non lo distoglierà dal suo proposito di prendere in mano l’attività vinicola fondata da suo padre Francesco. Nel corso della sua intervista, anche qualche dettaglio sull'incontro tra la sua fidanzata e Moser senior, mentre per quanto riguarda la sua storia d’amore, ha ammesso di viverla giorno dopo giorno. La coppia, inoltre, non ha previsto alcun matrimonio e, a dispetto dei rumors ,nel breve periodo non ci saranno i tanto attesi fiori d’arancio. L’ex gieffino ha infatti smentito la notizia sulle imminenti nozze, definite come “esagerazioni della stampa. E per quanto riguarda l’anello che nei giorni scorsi ha fatto bella mostra di sé sul dito di Cecilia, Ignazio Moser ha svelato un risvolto inatteso: a donare il prezioso brillante all’ex gieffina è stata Belen!

RISPOSTA "INCERTA" DI IGNAZIO, I FAN SU TUTTE LE FURIE

Cecilia Rodriguez ieri pomeriggio ha seguito l'intervista che Ignazio Moser ha concesso a Domenica In da casa sua, da dove ha condiviso il filmato dell’ingresso del suo amato nello studio di Cristina Parodi. L'ex gieffina ha scelto di non aggiungere alcun commento alle dichiarazioni del suo fidanzato, lasciando la parola a un eloquente hashtag che accompagna il breve filmano: #chacorritobonito. E se lei ha scelto il silenzio, lo stesso non vale per i suoi fan, deluse da una risposta data dall’ex ciclista alla conduttrice. Alcuni follower, infatti, hanno sottolineato come, nel corso dell’intervista, alla domanda se fosse o meno innamorato di Cecilia Rodriguez, Ignazio sia apparso alquanto incerto. “Ragazzi io li amo tantissimo Ignazio e Cecilia, ma purtroppo oggi non mi sono piaciute le risposte di Ignazio alla Parodi, non mi è piaciuto una cosa sola, quando la Parodi a chiesto ad Ignazio ‘allora sei innamorato perso?’ e lui non ha risposto, avrebbe dovuto rispondere si sono innamoratissimo”, scrive una fan. Cosa si cela dietro all’incertezza manifestata dall’ex atleta?

© Riproduzione Riservata.