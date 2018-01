Cristina Plevani/ Dal Grande Fratello al supermercato: “Questa è la mia scelta e non me ne vergogno”

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Cristina Plevani ha abbandonato il mondo dello spettacolo. La prima vincitrice del Grande Fratello oggi è, infatti, una cassiera part-time in un supermercato. Lo ha rivelato la stessa ex gieffina con un lungo post su Instagram nel quale ha dichiarato apertamente di essere serena per la sua scelta. La sua popolarità risale ai tempi della storica prima edizione del reality, che peraltro ha vinto e nel corso del quale riuscì a conquistare Pietro Taricone, oggi Cristina Plevani vive e lavora nella sua città. Una nuova vita che difende con convinzione: «Siete in molti a chiedermelo: non ho lasciato il lavoro in piscina come istruttrice per motivi di salute o dissapori, ho fatto un cambiamento solo ed esclusivamente per un discorso contrattuale. La piscina non sarà più il primo lavoro ma un secondo lavoro», ha spiegato l'ex gieffina. Dunque, continuerà a fare anche l'istruttrice di nuoto e dare lezioni di fitness finché il suo corpo glielo permetterà. «Ho avuto la fortuna di trovare un part-time in un supermercato vicino a casa che mi consente di lavorare e di avere il tempo per fare anche altre cose. Oggi la scelta è questa».

CRISTINA PLEVANI CASSIERA: SUI SOCIAL SPIEGA LA SUA SCELTA

In un lungo post pubblicato sui social Cristina Plevani si è anche difesa dalle critiche di chi erroneamente ritiene un fallimento il fatto che sia passata dalla vittoria del Grande Fratello alla cassa di un supermercato. «Mi sento libera. Libera di fare quello che voglio della mia vita. Libera di cambiare se qualcosa non mi fa stare bene. Libera di essere una bagnina, un'istruttrice di nuoto e di fitness, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e libera di essere altro quando me ne capiterà l'occasione». La libertà è la chiave del messaggio di Cristina Plevani, che si rivolge anche a quei ragazzi che bisbigliano su di lei quando la vedono alla cassa. Ma quello che conta è, appunto, la libertà. E lei sente di essere libera. «Libera di fregarmene se non sono diventata quello che gli altri si aspettavano. Libera di aver perso dei treni. Libera di averne presi altri. Libera di vivere la mia di vita. Anche quando non mi piace e soprattutto quando mi piace».

