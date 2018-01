Damiano David dei Maneskin è gay? / Il tormentone ritorna dopo uno scoop: è stato avvistato con...

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Damiano dei Maneskin è gay? La domanda è talmente ricorrente che su Google compare tra i primissimi suggerimenti di ricerca. Eppure il leader della band più eccentrica che sia salita sul palco di X Factor aveva chiarito tempo fa il suo orientamento sessuale, smentendo quindi le voci sulla sua presunta omosessualità. «Non c'é niente di liquido, sono saldo sulla mia sponda», aveva spiegato in un'intervista a Vanity Fair. E aveva precisato che è la stessa di Enrico Nigiotti, altro concorrente del programma, dichiaratamente eterosessuale. E allora perché ne stiamo nuovamente parlando? Le voci sono riemerse in seguito ad uno scoop del settimanale Spy, che ha rivelato di aver beccato Damiano David dei Maneskin insieme al cantante Michele Bravi. La notizia ha scatenato diverse ipotesi tra i fan: c'è, ad esempio, chi parla di un'eventuale futura collaborazione tra la band e il cantante, mentre i più maliziosi ipotizzano una frequentazione...

«Damiano dopo aver dichiarato di essere aperto a tutto è stato beccato nella notte nel quartiere di San Lorenzo in compagnia di un altro noto cantante, Michele Bravi», così il settimanale Spy ha scatenato le fantasie dei fan dei due cantanti. Nuova frequentazione o una collaborazione in vista? In realtà potrebbe trattarsi di una semplice amicizia visto che, quando il leader dei Maneskin aveva dichiarato di essere aperto a tutto, intendeva che non ha limiti di età per quanto riguarda le donne... Insomma, alla fine potrebbe essere scoppiato un caso sul nulla. Intanto sui social sta diventando virale il video della performance dei Maneskin a Che tempo che fa. Ieri infatti la band è stata ospite di Fabio Fazio. Se ve lo siete persi, potete recuperarlo subito: ve lo riportiamo di seguito.

