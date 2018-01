Daniele Bossari si depila in diretta/ Video, il vincitore del GF Vip 2 onora la scommessa fatta a Onestini

Daniele Bossari si depila in diretta su Instagram e onora la promessa fatta al Grande Fratello Vip 2 a Luca Onestini! Divertente ceretta con Filippa Lagerback!

08 gennaio 2018 Anna Montesano

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 tra Daniele Bossari e Luca Onestini continua a gonfie vele. In molti ricordano che il vincitore del reality di Canale 5 aveva fatto una scommessa con Onestini che consisteva nel rasare a zero i capelli nel caso in cui avesse vinto il programma. Sono trascorse molte settimane eppure quella scommessa sembrava essere passata nel dimenticatoio, nelle ultime ore abbiamo però scoperto che non è così. Daniele ha deciso di onorare la sua parola e sottoporsi alla scommessa che, intanto, è diventata più "dura" da superare. Al vincitore del Grande Fratello Vip 2 è toccata non più la rasatura totale dei capelli ma una depilazione completa al petto! Ma come far sapere a tutti che la promessa venisse onorata? Ma con una bella diretta su Instagram!

Filippa Lagerback depila Daniele Bossari prima dell'Isola dei Famosi

Con il nuovo anno, Daniele ha deciso di sottoporsi a questa piccola "tortura" in mondovisione: tramite una diretta sui suoi profili social ha mostrato a tutti i suoi followers il dolorosissimo momento della ceretta fatta proprio dalla sua futura moglie, Filippa Lagerback, intenta a depilarlo completamente sul petto. E se per Daniele è stato un momento non proprio piacevole, per tutti i follower che hanno assistito alla scena è stato invece divertentissimo e non sono mancati tanti commenti e complimenti con Bossari per aver tenuto fede alla sua parola. E dopo questa depilazione in diretta, Daniele Bossari si prepara al suo grande ritorno in tv: secondo le ultime indiscrezioni, sarà lui il nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi.

