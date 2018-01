ELENA SANTARELLI, IL FIGLIO È MALATO/ Come l'ha scoperto: "una mamma sa se sta fingendo"

Elena Santarelli è tornata sui social per parlare di suo figlio e della malattia che l'ha colpito. Rispondendo a una sua follower, in particolare, la showgirl ha...

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Dopo il messaggio con il quale ha reso nota la malattia di suo figlio e in seguito alle polemiche che ne sono seguite (a questo link tutte le info sulla vicenda), Elena Santarelli è tornata sul suo profilo social ufficiale, dove ormai da molte settimane continua a ricevere messaggi di affetto da parte dei suoi tanti follower. Confortata dall'abbraccio virtuale degli altri genitori, la showgirl di recente ha parlato ancora una volta del male che ha colpito suo figlio, rispondendo alla domanda di una madre che le ha chiesto di come si fosse resa conto che il suo bambino avesse qualcosa che non andava. La risposta, così come rivela Gossipetv.it, non è tardata ad arrivare. "Istinto materno e fortuna, chiamiamola così, di avere dei dottori esperti e scrupolosi… bisogna ascoltare il bambino, nel senso che una mamma sa quando sta fingendo e non bisogna fare finta di niente, perché uno più uno porta a due", si legge sul profilo social della showgirl. Non solo parole d'affetto, però, per Elena Santarelli, che di recente ha dovuto fronteggiare gli attacchi di chi non ha gradito il suo messaggio sui social (cliccate qui per leggere tutte le info).

"CREDO DI AVER DATO VOCE A MOLTE MAMME E MOLTI PAPÀ"

Sono tante le critiche con le quali Elena Santarelli si è dovuta confrontare nelle scorse settimane, ma di recente la showgirl è tornata sull'argomento rispondendo a un commento lasciato da una fan su Instagram. "Ci sono persone che non vorrei mai incrociare per strada - si legge infatti sui social - qualsiasi esso sia il problema senza entrare nello specifico credo di aver dato voce a molte mamme e a molti papà, non è stato facile, ma ha portato qualche frutto e qualche altro frutto porterà". Nel suo messaggio, la showgirl ha parlato inoltre delle difficili condizioni con le quali ogni giorno i reparti ospedalieri si ritrovano a combattere: "C’è bisogno di tanto di quel materiale che basta a volte una donazione di 20 euro ed ecco qua che comprano un pacco di pennelli", senza dimenticare chi, pur di garantire ai propri cari le cure migliori, è costretto a compiere lunghi viaggi: "Ci sono persone che hanno dovuto lasciare la loro terra, il loro lavoro e i loro affetti per venire a Roma a curare i figli, nonostante ciò sorridono alla vita e sono positive", si legge nel commento di Elena Santarelli, che proprio da queste persone sente di aver ricevuto un grande insegnamento: "Da queste mamme ho imparato molto, mamme a volte sole, separate con problemi economici. (...) Quindi se uno può in qualsiasi forma donare qualcosa e’ un bel gesto che porta tanto amore e speranza".

