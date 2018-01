EYES WIDE SHUT/ Su Iris il film con Tom Cruise e Nicole Kidman (oggi, 8 gennaio 2018)

Eyes wide shut, il film in onda su Iris oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Tom Cruise, Nicole Kidman e Sideny Pollack, alla regia Stanley Kubrick.

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST TOM CRUISE E NICOLE KIDMAN

Eyes wide shut, il film in onda su Iris oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 21.00. Il sottile e raffinato erotismo del romanzo di Arthur Schnitzle 'Doppio Sogno', nel 1999 divenne pellicola per il grande schermo apprezzata da pubblico e critica. Galeotto è stato il film nel quale Tom Cruise e Nicole Kidman sono entrambi i veri protagonisti di 'Eyes Wide Shut', sul set del film la coppia Cruise/Kidman era allora splendida anche nella privacy, poco prima della crisi che li portò al divorzio, ma la complicità erotica espressa nella pellicola aveva quel senso di reale difficilmente riproponibile in una pellicola con attori non partner anche nella vita, forse un motivo che ha spinto i produttori a scegliere proprio loro per il cast. Alla regia di 'Eyes Wide Shut' il grande Stanley Kubrick, abile nel captare l'atmosfera del romanzo di Schintzle, la raffinatezza del sottile gioco massonico delle atmosfere, quel senso patologico di 'amore malato'.

Assieme a Cruise e Kidman, nel cast s'incontrano attori del calibro di Sideny Pollack, l'attore, poeta e musicista croato Rade Šerbedžija, conosciuto in Italia per il film di cronaca investigativa 'Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni', alle musiche il musicista di formazione classica Jocelyn Pook, per questo film nominato ai Golden Globe come miglior soundtrack. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

EYES WIDE SHUT, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il dott. William "Bill" Harford (Tom Cruise) e la moglie Alice sono invitati ad una festa privata, organizzata all'intenro della sontuosa villa del miliardario Victor Ziegler, e dopo poco iniziano con fare molto subdolo ma stuzzicante, una serie di circostanze dall'alone erotico. Dapprima Bill, in qualità di medico, viene chiamato in disparte da due ragazze bellissime che gli chiedono di prestare soccorso ad un'invitata finita in overdose, mentre la moglie, Alice, è invitata a danzare da un attempato ma provocante ungherese che non le lesina affatto diverse avance. Una situazione stuzzicante, ciò è riconosciuto dalla coppia dopo la festa, ma per la quale Bill scopre di essere particolarmente geloso della moglie, eppure quel senso di proibito e di peccato lo richiamano. E' soprattutto Alice a svegliare la gelosia del marito, dopo avere fumato marijuana in casa, la donna gli confessa che anni addietro, durante una vacanza, conobbero un ragazzo sul quale lei fece diversi sogni erotici, cosa che turba e stuzzica Bill, ma lo porta anche alla gelosia.

In questo bipolarismo emotivo nascono i misunderstanding e gli stimoli dei due che iniziano nei giorni successivi a turbarsi sempre più. Sarà però Bill a cedere alla tentazione, coinvolto da un amico pianista a partecipare ad una festa lussuosa e in maschera, quindi pronta a tutelare l'anomiato dei convitati, per la quale è richiesta una parola d'oridne all'ingresso, Fidelio. Cosa succederà alla coppia? Cederanno alle tentazioni o riusciranno a resistere al richiamo di una carne torturata dalla brama in un gioco forse troppo pericoloso per entrambi?

