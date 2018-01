FRANCESCA ARCHIBUGI/ Regista di Romanzo famigliare: "È un romanzo ottocentesco calato nella contemporaneità"

Francesca Archibugi racconta nuovi dettagli su Romanzo famigliare, la nuova fiction della quale è regista e che esordirà oggi 8 gennaio in prima serata su Rai 1.

08 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Romanzo famigliare

Francesca Archibugi dirige la fiction 'Romanzo famigliare', la nuova fiction in onda da questa sera 8 gennaio su Rai 1. Si tratta del racconto dei difficili equilibri tra Emma (interpretata da Vittoria Puccini), madre giovanissima che appartiene ad una famiglia agiatata della provincia. Insieme a lei sono presenti altri personaggi dagli stili di vita diversi che portano ad evidenziare le difficoltà dei rapporti familiari in una provincia arretrata che ti protegge ma che allo stesso tempo di chiude. E proprio la complessità all'interno della potente famiglia dei Liegi, viene chiarita da Francesca Archibugi che spiega il suo desiderio di creare un'opera molto vicina al feuilleton, sullo sfondo della Livorno ottocentesca e dei difficili equilibri all'interno dell'Accademia Navale: "Questo è un grande romanzo ottocentesco calato nella contemporaneità, ci siamo rifatte alla struttura del feuilleton. Finora avevo girato solo un film per la tv, Renzo e Lucia ma durava due ore, qui parliamo di 600 minuti, un lavoro completamente diverso. Avevo il desiderio di fare un racconto più lungo e articolato, in linea con quanto sta accadendo in tutto il mondo".

Francesca Archibugi e i problemi riscontrati in 'Romanzo famigliare'

Francesca Archibugi continua la sua intervista, raccontando di avere riscontrato diverse difficoltà soprattutto nel rapporto con l'Accademia Navale: "È stato bello poterlo fare per una tv generalista e con la grande libertà che mi è stata data dai produttori di Rai Fiction e Wildside (...) Ma ho dovuto affrontare anche aspri conflitti. All'inizio c'era un certo desiderio censorio su alcune scelte di sceneggiatura che riguardavano la vita nell'Accademia, ma non ho arretrato di un centimetro. E alla fine hanno capito che quando fai un racconto più veritiero e duro, è più affascinante anche per gli spettatori". La regista spiega di avere creato una fiction romanzata, ma allo stesso tempo più realistica possibile: " Avevamo bisogno di un personaggio che fosse strutturalmente un militare, per il resto volevo che tutto fosse romanzesco ma vero, Per questo ho inserito il mondo della Marina Militare con le sue regole, le divise, le navi, i piazzali, le albe e i tramonti visti dalla caserma".

