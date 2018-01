Fedez e Chiara Ferragni/ “Comunisti col rolex” è il secondo album più venduto in Italia

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Fedez e Chiara Ferragni (Foto: da Instagram)

È un momento felice per Fedez e Chiara Ferragni: aspettano l'arrivo del loro primo figlio e collezionano successi sul lavoro. Il rapper ha conquistato il secondo posto con l'amico e collega J-Ax nella classifica degli album venduti con il disco “Comunisti col rolex”. La stagione discografica italiana è dominata dal giudice di X Factor, che è dietro solo a Ed Sheeran. Un risultato importante per l'artista, che può festeggiare anche il terzo posto nella classifica dei singoli, visto che la sua “Senza pagare” è dietro solo a “Despacito” di Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) e “Shape of You” di Ed Sheeran. Tutto procede a gonfie vele, dunque, per Fedez, che si sta godendo l'attesa del primo figlio a Los Angeles con la sua Chiara. Lo dimostra una foto pubblicata sui social, nella quale sono ritratti insieme in uno sguardo super intenso. «Futuro papà e futura mamma», ha scritto il rapper, aggiungendo poi l'emoticon del leone, riferendosi al nome che daranno al loro primogenito.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI INSIEME A LOS ANGELES

Un'altra novità, ma solo di stile, è stata annunciata da Fedez sui social. Negli ultimi giorni aveva fatto discutere i suoi fan per la sua barba, ma il caso è stato subito chiuso, visto che il rapper ha deciso di radersi e di farlo sapere a tutti con l'ennesimo post. «No more barba», ha annunciato Fedez su Instagram. Altrettanto presente sui social, lei che è considerata la regina italiana di queste piattaforme, è Chiara Ferragni, che non perde occasione per dare consigli e mostrare capi della sua collezione. Tra un post e l'altro però non mancano riferimenti al fidanzato. «Quanto siamo carini in una scala da 1 a 10?», chiede ad esempio ai suoi fan pubblicando una foto in compagnia di Fedez. In un altro scatto, invece, annuncia di essere entrata nel settimo mese di gravidanza. Insomma, si avvicina il momento in cui dovrà dare alla luce il primo figlio, una nuova e ancor più avvincente esperienza di vita.

