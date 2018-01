Fotinì Peluso è Micol/ Ecco chi è l’attrice esordiente, tutte le curiosità (Romanzo Famigliare)

Fotinì Peluso, chi è la giovane attrice protagonista della nuova fiction TV diretta da Francesca Archibugi dal titolo "Romanzo Famigliare", tutte le informazioni e le curiosità.

08 gennaio 2018 Valentina Gambino

Fotinì Peluso è Micol a Romanzo famigliare

La giovanissima Fotinì Peluso è un'attrice esordiente che vedremo nel cast di Romanzo Famigliare, fiction per la TV in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, diretta da Francesca Archibugi. Grande attesa per questa nuova proposta televisiva che, tra gli altri, vede nel cast anche Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini. Nelle note regia della regista, si spiega la sua gioia nell'aver lavorato al progetto televisivo, nella speranza che possa essere amato ed apprezzato anche dal pubblico. Per concludere il lungo lavoro ci sono voluti due anni d’impegno e fatica: "Due anni di scrittura. Sapevamo dove saremmo arrivati, avevamo il finale ben chiaro, ma nel lungo tragitto di dodici episodi ci siamo fatti guidare dai personaggi, li abbiamo lasciati vivere secondo le loro caratteristiche psichiche e umane". Il ruolo di Fotinì nella fiction è molto importante così come forte e controverso, andiamo a scoprire maggiori dettagli a seguire.

Fotinì Peluso, il personaggio di Micol a Romanzo famigliare

Fotinì Peluso debutta sul piccolo schermo questa sera con un nuovo ruolo. Nella prima serata di oggi, lunedì 8 gennaio 2018, l’ammiraglia di Casa Rai sarà alle prese con la messa in onda della prima puntata di Romanzo Famigliare, fiction TV di sei puntate diretta da Francesca Archibugi che ne ha curato pure la sceneggiatura al fianco di Elena Bucaccio. La giovane 18enne interpreta il ruolo di Micol, ragazza con la pelle bianca e delicata come quella di Biancaneve, gli occhi del colore delle foglie e le labbra rosse. La ragazza oltre ad essere molto responsabile, sa affrontare le avversità della vita in maniera anche leggera. Per dirla tutta, Micol è un tipetto davvero tenace, c’è poco da dire. Da musicista e clarinettista sa perfettamente cosa è l’impegno così come il solfeggio. Il sacrificio infatti, pone le basi della giusta ricompensa da potere ottenere dopo. Assolutamente incapace di mentire, anche grazie alla sua notevole confusione emotiva e sentimentale, riuscirà sempre ad essere brutalmente onesta.

Carriera dell’attrice, tutte le info

La giovane Fotinì Peluso, sta per entrare nella parte di Micol. Lei è tra le protagoniste assolute della fiction TV che esordirà questa sera, a partire dalle 21.10 circa e in onda su Rai1 con le sue sei puntate. Il suo personaggio, avrà anche un forte scossone e così, la sua positività verrà minata dalla notizia della gravidanza, che le piomberà addosso come un macigno. Da lì, sopraggiungerà anche la pura disperazione perché l’incapacità di accettare il figlio, non le permetterà di affrontare la cosa nel migliore dei modi possibili. Ma chi è l’attrice? Fotinì è nata nel 1999 ed è alta 168 cm. Ha studiato recitazione e dizione con Mario Grossi, insegnante del Centro Sperimentale di Cinematografia (dal 2013), dopo una serie di laboratori teatrali di lingua francese e inglese, sono arrivate anche le prime proposte lavorative. Conosce bene l’inglese e il francese ed è di madrelingua greca. Alle sue spalle anche dieci anni di pianoforte e tanto sport, tra ginnastica artistica, pattinaggio e sci. Non uccidere 2 e Romanzo Famigliare sono stati i suoi primi impegni lavorativi in TV.

