Francesco Pacelli/ Uomini e donne, dalla Maserati allo scontro con Sara Affi Fella

Uomini e donne al via oggi, 8 gennaio, con la prima puntata dedicata al trono classico e con Francesco Pacelli protagonista tra liti, Maserati e il chiarimento con Sara Affi Fella

08 gennaio 2018 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Uomini e donne prende il via oggi, 8 gennaio, con la prima puntata dedicata al trono classico e con Francesco protagonista assoluto. Dopo l'entrata in studio di Lorenzo pronto a dare regali a tutti, soprattutto al suo rivale, ecco che la puntata entra nel vivo con l'uscita di Francesco e Nilufar Addati. Il corteggiatore, manco a farlo apposta, è uscito con la tronista andandola a prendere con una bella Maserati proprio per fare la sua bella figura. La sua scelta sarà presa di mira dai suoi rivali e dallo stesso Lorenzo ma non con Nilufar che sembra colpita dal suo modo di fare anche se teme che lui sia interessato di più a Sara Affi Fella. La cosa viene portata in studio ma nessuno sembra essere d'accordo con l'ex corteggiatrice di Mattia Marciano che viene spronata a pensare positivo e a non sottovalutarsi molto rispetto alla sua collega di trono. Questa iniezione di fiducia cambierà le cose?

L'ESTERNA CON NILUFAR ADDATI

L'esterna con Lorenzo è comunque andata perfettamente e dopo l'ingresso del corteggiatore con la Maserati, il discorso si è spostato sul loro rapporto ma anche su quello che è successo con Sara Affi Fella. Francesco e Nilufar familiarizzano in un locale, commentando anche gli assenti, lui definisce Sara superficiale, a pochi minuti dalla fine dell'esterna e dal momento dell'addio, ecco arrivare il momento polaroid per una foto con dedica al grido di “ricominciamo”, lei sorridendo accoglie l’invito ma in studio non mancano le polemiche soprattutto quando lui sottolinea il fatto che ce l'ha con Sara per non essere stato portato fuori.

© Riproduzione Riservata.