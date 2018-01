GIANLUCA TORNESE / Uomini e donne, nuovo scontro con Sara Affi Fella in esterna (Trono Classico)

Gianluca Tornese sarà uno dei protagonisti della puntata del Trono Classico di Uomini e donne, in onda oggi su Canale 5. Il corteggiatrice si scontrerà con Sara Affi Fella.

08 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Gianluca Tornese

Uomini e donne torna oggi su Canale 5 dopo la pausa delle vacanze natalizie. Si ripartirà dal Trono Classico ed in particolare dalle esterne delle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Ampio spazio verrà riservato al corteggiatore Gianluca Tornese che uscirà con l'ex protagonista di Temptation Island e avrà con lei una nuova discussione. Considerando il bel posto nel quale lui deciderà di portarla, la Affi Fella gli chiederà le motivazioni di tale scelta: "Hai qualcosa da farti perdonare?" Le ragioni di tale richiesta saranno presto chiarite: nonostante la prima uscita con Sara sia andata molto bene, a differenza di quanto accaduto con Nilufar, Gianluca ha deciso di rivedere anche quest'ultima scatenando la rabbia dell'altra tronista. Tornese affermerà di volerle conoscere entrambe, motivo che non convincerà affatto la Affi Fella che andrà su tutte le furie, mettendo fine all'incontro prima del previsto. A nulla servirà il tentativo di Gianluca di chiarire la situazione: "Non fare la bambina, io ti sto solo spiegando che come provo interesse per te, sono curioso anche di conoscere Nilufar e in mezz'ora di esterna andata male, io non posso conoscere una persona, non posso capire se lei può piacermi oppure no".

Gianluca Tornese fra Sara e Nilufar

Nella puntata del Trono Classico di Uomini e donne che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, la discussione tra Sara Affi Fella e Gianluca Tornese proseguirà anche in studio. Il corteggiatore rinnoverà la sua decisione di uscire anche con Nilufar, nonostante la sua prima esterna con lei non sia andata bene. Ma anche se lui spiegherà di non potersi dichiarare dopo mezz'ora di uscita, per Sara non ci saranno dubbi riguardo il suo interesse per l'altra corteggiatrice. Tali parole finiranno per sorprendere proprio Nlufar, chiamata in causa da questa querelle. La giovane affermerà di non comprendere il discorso fatto da Gianluca, considerando che la loro esterna non è andata bene e, parlando con Maria, lei esprimerà il punto di vista contrario rispetto alla collega: secondo la Addati, sia a Gianluca che a Lorenzo piace Sara ed è questo il motivo per cui lei ha deciso di non portarli in esterna, fino a quando entrambi non prenderanno una decisione.

