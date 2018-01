Gemma Galgani e Giorgio Manetti / Scatta un nuovo bacio tra la ex coppia del Trono Over (Uomini e donne)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono scambiati un nuovo bacio nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne effettuata il 4 gennaio.

Il ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è davvero possibile? Il percorso di avvicinamento tra i due protagonisti del Trono Over di Uomini e donne è evidente da diverse settimane, anche se è nella registrazione avvenuta lo scorso 4 gennaio che è accaduto quello che molti fan attendevano da tempo. La dama torinese e il suo cavaliere hanno ballato sulle note di Fidati ancora di me di Alessandra Amoroso e durante questo incontro ravvicinato, forse presa dal romanticismo del momento, Gemma ha baciato il Gabbiano, scelta per altro condivisa da quest'ultimo. Inutile aggiungere che quanto accaduto ha scatenato applausi e ovazioni da parte del pubblico presente in studio, mentre Gemma Galgani non poteva credere ai suoi occhi. Tutta la registrazione è stata infatti caratterizzata da una serie di botta e risposta tra l'opinionista e la sua storica rivale, con pareri a dir poco contrastante riguardo gli sviluppi di questa love story.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: il ritorno di fiamma è possibile?

Gemma Galgani ha baciato Giorgio Manetti nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, chiarendo le ragioni del suo gesto. La dama ha precisato di avere visto quel bacio come un gesto di pace, scelta non troppo condivisa da Tina Cipollari. Quest'ultima non ha affatto gradito la decisione della torinese di tenere in sospeso anche la frequentazione con Raffaele, il cavaliere che sembra avere attirato il suo interesse nelle ultime settimane. Ma se Gemma non gradisce questo doppio bacio, ritenendo che la Galgani stia solo cercando di far ingelosire Giorgio, tale comportamento non ha preoccupato proprio Raffaele. Al contrario, quest'ultimo si è detto particolarmente stimolato dalle ultime novità, convinto di essere in grado di avere la meglio sul rivale. Ma davvero sarà possibile battere il Gabbiano nella mente e nel cuore di Gemma? I fan della coppia non ne sono affatto certi. Al contrario, per loro il ritorno di fiamma tra i protagonisti del Trono Over a questo punto è inevitabile...

